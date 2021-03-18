Челси
Лига чемпионов
Футбол
Оливье Жиру
Хаким Зиеш
Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Челси #Лига чемпионов #Футбол #Атлетико #Оливье Жиру #Хаким Зиеш

«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание

18 минут назад

Твиттер «Челси»

«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов тремя голами – один забил в гостях, два – дома, сам ничего не пропустил.

«Атлетико» очень часто вышибал тех, кто против него играл зрелищно, но не дотягивал по уровню исполнителей. Так всегда работала система Диего Симеоне. Но в таком стиле ее давно кто-либо так не разбивал по сумме двух матчей.

Три мяча «Челси» – где фантастика, а где четкость. Все вместе – грандиозный эффект превосходства.

Помните, как «Челси» выиграл первый матч? Точный удар Жиру через себя в падении:

Как «Челси» открыл счет во второй игре? Со своей половины поля унеслись многократно критикуемые новички – Хавертц, Вернер и Зиеш. Один отдал, второй убежал и прострелил, третий завершил. Грандиозно.

Контратака и гол в конце – классика. Но здесь эмоций добавляет исполнение. Длиннющий рывок Пулишича со своей половины. Выход Эмерсона на 90+3: первое касание, первый удар. Гол.

«Атлетико» все так же лидирует в чемпионате Испании, на четыре очка опережая «Барселону», но в Лиге чемпионов не сыграет до осени. В последних четырех турнирах ЛЧ радости в целом было мало, но везде нашлись свои причины.

Сначала невыход из группы, но соперники были сложные – «Рома» и «Челси». Через год – вылет в 1/8 от «Ювентуса», но там слишком разошелся Роналду. Потом был пройден «Ливерпуль», но состоялся вылет от более готового летом «Лейпцига».

А в случае с «Челси» – просто капитуляция с изящными голами в свои ворота. Что-то новое от «Атлетико» в ЛЧ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Челси
#Лига чемпионов
#Футбол
#Атлетико
#Оливье Жиру
#Хаким Зиеш