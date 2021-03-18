«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание

«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов тремя голами – один забил в гостях, два – дома, сам ничего не пропустил.

«Атлетико» очень часто вышибал тех, кто против него играл зрелищно, но не дотягивал по уровню исполнителей. Так всегда работала система Диего Симеоне. Но в таком стиле ее давно кто-либо так не разбивал по сумме двух матчей.

Три мяча «Челси» – где фантастика, а где четкость. Все вместе – грандиозный эффект превосходства.

Помните, как «Челси» выиграл первый матч? Точный удар Жиру через себя в падении: