«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов тремя голами – один забил в гостях, два – дома, сам ничего не пропустил.
«Атлетико» очень часто вышибал тех, кто против него играл зрелищно, но не дотягивал по уровню исполнителей. Так всегда работала система Диего Симеоне. Но в таком стиле ее давно кто-либо так не разбивал по сумме двух матчей.
Три мяча «Челси» – где фантастика, а где четкость. Все вместе – грандиозный эффект превосходства.
Помните, как «Челси» выиграл первый матч? Точный удар Жиру через себя в падении:
Контратака и гол в конце – классика. Но здесь эмоций добавляет исполнение. Длиннющий рывок Пулишича со своей половины. Выход Эмерсона на 90+3: первое касание, первый удар. Гол.
«Атлетико» все так же лидирует в чемпионате Испании, на четыре очка опережая «Барселону», но в Лиге чемпионов не сыграет до осени. В последних четырех турнирах ЛЧ радости в целом было мало, но везде нашлись свои причины.
Сначала невыход из группы, но соперники были сложные – «Рома» и «Челси». Через год – вылет в 1/8 от «Ювентуса», но там слишком разошелся Роналду. Потом был пройден «Ливерпуль», но состоялся вылет от более готового летом «Лейпцига».
А в случае с «Челси» – просто капитуляция с изящными голами в свои ворота. Что-то новое от «Атлетико» в ЛЧ.