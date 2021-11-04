Фанаты «Ливерпуля» освистали Суареса – за обидные слова и празднование гола. Суарес понял: забил опять, но уже не праздновал

Интервью от 2014-го: «Я знаю, что мы еще увидимся с «Ливерпулем», но мы уже будем соперниками. Что буду делать, если забью ему? Праздновать точно не буду. Я слишком уважаю этот клуб».

В том матче он нарушил слово и в целом вел себя не очень красиво: выпрашивал у арбитра карточки для игроков «Ливерпуля», постоянно что-то жестикулировал и фолил на игроках «Ливерпуля».

Вторая – его многочисленные интервью, в которых он не очень хорошо высказывался о «Ливерпуле».

Интервью от 2020-го: «После сезона-2012/13 я хотел уйти в «Арсенал». Он был сильнее и играл в Лиге чемпионов каждый год».

Интервью от 2019-го: «Я без сомнений ушел в «Барселону». Лучший клуб мира. В то время «Ливерпуль» был слабым местом, «Барса» же считалась эталоном».

Интервью от 2018-го: «В «Ливерпуле» я был не очень счастлив. Тогда это был средний клуб, но не топовый».

Интервью от 2017-го: «Единственный клуб, где фанаты не освистывают за потерю мяча – «Ливерпуль». Но лучшие болельщики у «Барселоны».

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В сегодняшнем матче Суарес забил «Ливерпулю» – получил порцию свиста, но гол не праздновал. Потом судья отменил его мяч.