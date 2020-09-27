Ядерный дебют Суареса в «Атлетико»: дубль + голевая за 25 минут 🦁
Луис Суарес провел в «Барселоне» шесть лет: четыре раза выиграл чемпионат Испании, брал Лигу чемпионов и в каждом сезоне забил не меньше 20 голов (во всех турнирах). Его уход – пробивающиеся слезы на пресс-конференции:
«Иногда клубу нужны перемены. Тренеру я оказался не нужен», – последние слова Суареса в «Барселоне». Месси его поддержал: «Ты один из самых важных игроков в истории клуба, который добился многого как в «Барселоне», так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали так».
За Суареса «Атлетико» отдаст 6 миллионов евро. Сам он сказал, что пришел за трофеями, а Симеоне ждет от него той же результативности, которая была в «Барселоне». Теперь Суарес забивает и отдает передачи в Мадриде.
Хронология последних дней:
24 сентября: Суарес прощается с «Барселоной» и плачет на пресс-конференции.
25 сентября: Суарес подписывает контракт с «Атлетико».
27 сентября: Суарес начинает в запасе против «Гранады», выходит на замену, делает дубль и отдает голевой пас.
На «2+1» против «Гранады» Суаресу хватило чуть больше 20 минут:
🦁 На 71-й минуте заменил Диего Косту, а через 103 секунды первым касанием отдал голевую передачу на Маркоса Льоренте. Так счет стал 4:0.
🦁 Через 10 минут заработал пенальти, но его отменил ВАР.
🦁 85-я минута. Дебютный гол с паса того же Льоренте.
🦁 В добавленное время – дубль, который зафиксировал итоговый разгром 6:1.