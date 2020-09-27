Луис Суарес
Примера
Футбол
Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Луис Суарес #Футбол #Примера #Атлетико

Ядерный дебют Суареса в «Атлетико»: дубль + голевая за 25 минут 🦁

27 сентября, 20:05

Луис Суарес провел в «Барселоне» шесть лет: четыре раза выиграл чемпионат Испании, брал Лигу чемпионов и в каждом сезоне забил не меньше 20 голов (во всех турнирах). Его уход – пробивающиеся слезы на пресс-конференции:

«Иногда клубу нужны перемены. Тренеру я оказался не нужен», – последние слова Суареса в «Барселоне». Месси его поддержал: «Ты один из самых важных игроков в истории клуба, который добился многого как в «Барселоне», так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали так».

За Суареса «Атлетико» отдаст 6 миллионов евро. Сам он сказал, что пришел за трофеями, а Симеоне ждет от него той же результативности, которая была в «Барселоне». Теперь Суарес забивает и отдает передачи в Мадриде. 

Хронология последних дней:

24 сентября: Суарес прощается с «Барселоной» и плачет на пресс-конференции.

25 сентября: Суарес подписывает контракт с «Атлетико».

27 сентября: Суарес начинает в запасе против «Гранады», выходит на замену, делает дубль и отдает голевой пас.

На «2+1» против «Гранады» Суаресу хватило чуть больше 20 минут:

🦁 На 71-й минуте заменил Диего Косту, а через 103 секунды первым касанием отдал голевую передачу на Маркоса Льоренте. Так счет стал 4:0.

🦁 Через 10 минут заработал пенальти, но его отменил ВАР.

🦁 85-я минута. Дебютный гол с паса того же Льоренте.

🦁 В добавленное время – дубль, который зафиксировал итоговый разгром 6:1.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Атлетико»
Распался союз
Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Луис Суарес
#Футбол
#Примера
#Атлетико