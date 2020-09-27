Ядерный дебют Суареса в «Атлетико»: дубль + голевая за 25 минут 🦁

«Иногда клубу нужны перемены. Тренеру я оказался не нужен», – последние слова Суареса в «Барселоне». Месси его поддержал: «Ты один из самых важных игроков в истории клуба, который добился многого как в «Барселоне», так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали так».

За Суареса «Атлетико» отдаст 6 миллионов евро. Сам он сказал, что пришел за трофеями, а Симеоне ждет от него той же результативности, которая была в «Барселоне». Теперь Суарес забивает и отдает передачи в Мадриде.

Хронология последних дней:

24 сентября: Суарес прощается с «Барселоной» и плачет на пресс-конференции.

25 сентября: Суарес подписывает контракт с «Атлетико».

27 сентября: Суарес начинает в запасе против «Гранады», выходит на замену, делает дубль и отдает голевой пас.