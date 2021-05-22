Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
В сезоне-2020/21 «Атлетико» лидировал в Примере с игрой в запасе и преимуществом в десять очков. «Реал» и «Барселона» решали внутренние проблемы и постоянно упускали победы. «Атлетико» был эталоном стабильности, а потом вместо досрочного чемпионства оставил весь титульный праздник до последнего тура.
«Атлетико» растерял почти весь отрыв, но все могло быть еще хуже. В 37-м туре «Атлетико» пропустил от «Осасуны» на 75-й минуте. Соперник повел со счетом 1:0, но за оставшееся время голы Лоди и Суареса все перевернули. Поражение или ничья в этом матче отправляли «Атлетико» на вторую строчку перед последним туром. Тогда в лиге доминировал бы уже «Реал».
Луис Суарес потом рассказывал: «Пора привыкнуть к тому, что для победы в этом чемпионате нужно страдать. Все говорят, что страдание – отличительная черта «Атлетико». Но я не думал, что его будет так много». Суарес с отрывом стал главным бомбардиром «Атлетико» в этом сезоне. Во многом именно его наличие сыграло роль в клубном лидерстве.
Для этого состава важен игрок-победитель. «Атлетико» пропускал меньше всех в этом сезоне Примеры, но сразу в трех матчах включался после счета 0:1. «Осасуна», «Эйбар» и «Атлетик» забивали первыми, а потом «Атлетико» неизменно выигрывал со счетом 2:1. Четыре из шести голов «Атлетико» в этих играх забил Луис Суарес.
«Атлетико» считает себя хуже других. Потому что постоянно упускает большие победы
Берем статистику до сезона-2020/21. «Атлетико» десять раз выигрывал чемпионство, столько же раз – Кубок Испании, три раза побеждал в Лиге Европы. Трофеев у «Атлетико» могло быть намного больше. Клуб постоянно проигрывал финалы Лиги чемпионов и упускал победы там, где номинально считался главным фаворитом. Или просто заставлял всех нервничать.
В 2015 году Саймон Купер писал колонку для Financial Times. Она завершалась словами одного из фанатов «Атлетико»: «Какие страдания!» Тогда «Атлетико» выигрывал в матче у «Валенсии» со счетом 2:0, потом пропустил и едва удержался. Бывали случаи и хуже. В 2012-м «Атлетико» вел у «Райо Вальекано» со счетом 4:0 на 82-й минуте. Сыграли 4:3.
Борьба за чемпионство в Примере – это почти всегда противостояние «Реала» и «Барселоны». «Атлетико» брал титул в сезоне-2013/14, но потом всегда был максимум вторым. Диего Симеоне по-прежнему тренирует команду, Коке до сих пор играет. Но цикл сменился – сейчас основной костяк клуба составляют уже совершенно другие игроки. Все они в какой-то момент страдали.
ESPN еще в феврале выпустил материал о лидерстве «Атлетико». Все рассуждение в нем сводится к неприятным фактам из карьеры игроков. Когда «Атлетико» только купил Облака, потом предлагал его обратно «Бенфики». Над Саулем издевались другие футболисты, когда у него что-то не получалось. Коке переносил операцию на сердце на старте карьеры.
Бывший тренер «Атлетико» Луис Арагонес говорил об идентичности клуба через сравнение с «Реалом». Его главная мысль сводится к такому факту: «Реал» и «Атлетико» – это победители и проигравшие на всех уровнях. FourFourTwo рядом с мнением Арагонеса публиковал цитату фаната: «Страдаем, когда мы выигрываем. Страдаем, когда мы проигрываем».
«Атлетико» был в тени «Реала». Проигрывал ему два финала Лиги чемпионов и не обыгрывал 14 лет
Фернандо Торрес объяснял: «Атлетико» представляет собой постоянную битву вопреки всему. Болеть за клуб – никогда не сдаваться. Дети могут сказать: «Почему мы должны поддерживать Атлетико, когда они всегда проигрывают, а фанаты «Реала» радуются?» Поддержка «Атлетико» заставляет вас страдать, но одновременно и делает сильнее».
«Жить – значит страдать», – так начинается колонка одного из фанатов «Атлетико». Там продвигается мысль, что «Атлетико» страдает из-за наличия «Реала» в этом городе. Цитата: «Выбор для поддержки «Атлетико» предполагает серьезное обязательство и принятие страданий каждую минуту каждого матча сезона».
Символично, что в сезоне-2020/21 «Атлетико» до последнего боролся за чемпионство именно с «Реалом». В этом веке между клубами было несколько серьезных матчей, которые почти всегда завершались не в пользу «Атлетико». В 1999 году «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1. Тогда никто не знал, что следующая победа будет только в 2013-м.
«Атлетико» не выигрывал у «Реала» 14 лет, но первая же победа после этой серии получилась важной. «Атлетико» победил в финале Кубка Испании. За ту команду играли Фалькао, Годин и Куртуа. Победный гол забил Миранда. Так прервалась историческая серия, а радость от победы перенеслась и на чемпионат. Там «Атлетико» тоже выиграл у «Реала».
Радость не была долгой: дальше «Реал» выбил «Атлетико» из Кубка Испании. Потом была историческая победа в финале Лиги чемпионов в 2014-м. В 2016 году «Реал» опять победил в финале Лиги чемпионов. С того времени «Атлетико» уже не позволял главному сопернику уходить на длительную серию без поражений, но проигрывал ему почти все ключевые игры.
Даже в сезоне-2020/21 «Атлетико» проиграл «Реалу» в матче первого круга – 0:2. Во второй игре была ничья 1:1, но такой результат уже испортил для «Атлетико» все расклады по сезону. В чемпионате Испании при равенстве очков между клубами учитывается результат личных встреч. Поэтому у «Реала» всегда были дополнительные варианты, у «Атлетико» – нет.