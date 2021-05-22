Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба

В сезоне-2020/21 «Атлетико» лидировал в Примере с игрой в запасе и преимуществом в десять очков. «Реал» и «Барселона» решали внутренние проблемы и постоянно упускали победы. «Атлетико» был эталоном стабильности, а потом вместо досрочного чемпионства оставил весь титульный праздник до последнего тура.

«Атлетико» растерял почти весь отрыв, но все могло быть еще хуже. В 37-м туре «Атлетико» пропустил от «Осасуны» на 75-й минуте. Соперник повел со счетом 1:0, но за оставшееся время голы Лоди и Суареса все перевернули. Поражение или ничья в этом матче отправляли «Атлетико» на вторую строчку перед последним туром. Тогда в лиге доминировал бы уже «Реал».