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Луис Суарес
№9
Нападающий
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Команда
Атлетико
Возраст
34
Рост
181
Вес
81
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
#Гол
12 апреля, 10:19
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
25 ноября 2020, 19:30
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Ядерный дебют Суареса в «Атлетико»: дубль + голевая за 25 минут 🦁
#Луис Суарес
27 сентября 2020, 20:05
Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти
#Лионель Месси
25 сентября 2020, 18:35
Суарес подделал тест на знание языка для итальянского гражданства. Он получил ответы заранее
#Луис Суарес
22 сентября 2020, 16:00
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
#Лионель Месси
05 сентября 2020, 16:43
Еще одно безумие – на тепловой карте Суареса. Самая горячая точка – там, где «Барса» разводила мяч после голов
#Луис Суарес
15 августа 2020, 03:39
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
#Луис Суарес
10 июля 2019, 13:00
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая 2020, 11:15
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января 2020, 01:59
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес
24 июня 2019, 19:51
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Месси разбили лицо, Роналду снова забил, а УЕФА не спас Суарес от кошмарной серии. Главное в 1/4 ЛЧ
#Криштиану Роналду
11 апреля 2019, 00:07
#Криштиану Роналду
11 апреля 2019, 00:07