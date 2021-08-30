Обычный матч «Атлетико» и «Вильярреала» кончился драмой: тренеры подрались, а защитник привез глупый автогол. Клубы давно ругаются из-за одного трансфера

Унаи Эмери дико расстроился, к тому же он так и не смог обыграть Диего Симеоне (уже за 15 матчей). Но после игры ответственность и за автогол тоже взял на себя, сказав, что не собирается винить игроков. И еще рассказывал, что после игры полчаса от досады лупил в стену.

Было это уже после того, как в подтрибунном помещении после игры вспыхнули два инцидента. Оба отражены в протоколе главного судьи.

Помощник Эмери Иманоль Идьякес агрессивно спорил с представителями соперника – тренера сдерживали свои же коллеги.

Представитель «Атлетико» ударил по губе кого-то из тренеров «Вильярреала».

Такой конфликт официальных лиц «Вильярреала» и «Атлетико» еще три-четыре года назад сильно бы удивил. Клубы очень крепко дружили до 2018 года, пока не возник эпизод, повлиявший на их отношения.

В том году «Атлетико» договорился с 16-летним вингером «Вильярреала» Херманом Валерой и переманил его себе, несмотря на джентльменскую договоренность между клубами Примеры не перехватывать друг у друга игроков младше 16 лет. Неспокойно переходил и Родри, но случай с Валерой рассердил руководителей «Вильярреала». Хотя в «Атлетико» только пожимали плечами: Валера был свободным агентом, так что сделка законна.