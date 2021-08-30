Обычный матч «Атлетико» и «Вильярреала» кончился драмой: тренеры подрались, а защитник привез глупый автогол. Клубы давно ругаются из-за одного трансфера
В третьем туре Примеры «Вильярреалу» не хватило полуминуты, чтобы обыграть в гостях «Атлетико». Еще обиднее было пропустить от своего же игрока. В ситуации, когда не было никакой опасности.
Просто следовал навес в сторону ворот «Вильярреала», где игроки «Атлетико» явно недобегали за мячом. Обратите внимание на время – продержаться оставалось всего чуть-чуть.
Новый защитник «Вильярреала» Аисса Манди не глядя скинул мяч вратарю Херонимо Рульи.
Тот находился совсем в другой стороне, поскользнулся и уже не мог добраться до мяча. Как назло – Манди скинул мяч в сторону ворот, а не мимо. Так и случился автогол.
Унаи Эмери дико расстроился, к тому же он так и не смог обыграть Диего Симеоне (уже за 15 матчей). Но после игры ответственность и за автогол тоже взял на себя, сказав, что не собирается винить игроков. И еще рассказывал, что после игры полчаса от досады лупил в стену.
Было это уже после того, как в подтрибунном помещении после игры вспыхнули два инцидента. Оба отражены в протоколе главного судьи.
- Помощник Эмери Иманоль Идьякес агрессивно спорил с представителями соперника – тренера сдерживали свои же коллеги.
- Представитель «Атлетико» ударил по губе кого-то из тренеров «Вильярреала».
Такой конфликт официальных лиц «Вильярреала» и «Атлетико» еще три-четыре года назад сильно бы удивил. Клубы очень крепко дружили до 2018 года, пока не возник эпизод, повлиявший на их отношения.
В том году «Атлетико» договорился с 16-летним вингером «Вильярреала» Херманом Валерой и переманил его себе, несмотря на джентльменскую договоренность между клубами Примеры не перехватывать друг у друга игроков младше 16 лет. Неспокойно переходил и Родри, но случай с Валерой рассердил руководителей «Вильярреала». Хотя в «Атлетико» только пожимали плечами: Валера был свободным агентом, так что сделка законна.
Перед матчем между этими командами в сезоне-2018/19 президент «Вильярреала» Фернандо Роиг отказался от совместного обеда с представителями «Атлетико»: «За один стол с ними не сяду». «Вильярреал» возмутило то, что «Атлетико» вообще не сообщил им об интересе к Валере
Спустя год отношения не потеплели. Роиг все так же злился: «Вот «Реал» нас всегда уважал, чего не скажешь об «Атлетико».
Так и неясно, стоил ли того переход Валеры. Пока кажется, что совсем нет. Он всего лишь однажды сыграл за «Атлетико», а в 2021-м ездил в аренду сначала в «Тенерифе», а потом в резервную команду «Реала Сосьедад» (оба раза в Сегунду).
Зато на международном уровне игрок, из-за которого поссорились «Вильярреал» и «Атлетико», теоретически еще заиграть может. Мама Валеры – гражданка Литвы. Пока он играл за испанскую молодежку, сейчас ему 19 лет.