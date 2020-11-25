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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

Все о матче «Атлетико» – «Локомотив»: где смотреть, что почитать, о чем знать

3 часа назад

ФК «Локомотив»

«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Старт игры – 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» идет на втором месте в группе. «Локомотив» третий, но отстает всего на два очка. Игру покажет «Матч ТВ». На «Матч Премьер» трансляция в повторе начнется в 01:05 по московскому времени.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Локомотив»

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Атлетико
Мадрид
-:-
Локомотив
Москва

Что надо знать перед матчем:

  • «Локомотив» никогда не выигрывал у «Атлетико». Всего команды провели шесть матчей. В четырех из них побеждал «Атлетико».
  • Из последних семи матчей во всех турнирах «Локомотив» выиграл только в одном. «Атлетико» не проигрывает с 21 октября. Серия тянется уже шесть матчей.
  • В октябре Ведран Чорлука три раза травмировался. В ноябре удалился в РПЛ впервые за пять лет. С «Атлетико» он сыграет.
  • Даже победа в этой игре еще не обеспечит «Атлетико» выход из группы. «Локомотив» при любых раскладах сохранит шансы на весну в еврокубках.

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