Все о матче «Атлетико» – «Локомотив»: где смотреть, что почитать, о чем знать

«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Старт игры – 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» идет на втором месте в группе. «Локомотив» третий, но отстает всего на два очка. Игру покажет «Матч ТВ». На «Матч Премьер» трансляция в повторе начнется в 01:05 по московскому времени.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Локомотив»

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов