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#Лига чемпионов #Футбол #Атлетико

Прогноз на матч «Атлетико» – «Локомотив»

4 часа назад

«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Атлетико» – «Локомотив»

Атлетико
Мадрид
-:-
Локомотив
Москва

Котировки букмекеров:

Победа «Атлетико» – 1,22

Ничья – 7,20

Победа «Локомотива» – 16

Мнение Николича: «Не могу говорить перед игрой, что ничья – хороший результат. Так будешь думать – проиграешь. Хочу верить в победу».

Мнение Симеоне: «Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто. Так что мы готовимся со всей ответственностью».

За все время команды провели шесть матчей. «Атлетико» победил четыре раза, еще в двух играх была ничья.

«Атлетико» идет на втором месте в Примере. За восемь матчей команда набрала 20 очков. Разница мячей – 18:2.

«Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ. Его статистика: 15 матчей, 24 очка, 16:16 по голам.

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