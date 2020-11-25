Прогноз на матч «Атлетико» – «Локомотив»

Котировки букмекеров:

Победа «Атлетико» – 1,22

Ничья – 7,20

Победа «Локомотива» – 16

Мнение Николича: «Не могу говорить перед игрой, что ничья – хороший результат. Так будешь думать – проиграешь. Хочу верить в победу».

Мнение Симеоне: «Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто. Так что мы готовимся со всей ответственностью».

За все время команды провели шесть матчей. «Атлетико» победил четыре раза, еще в двух играх была ничья.

«Атлетико» идет на втором месте в Примере. За восемь матчей команда набрала 20 очков. Разница мячей – 18:2.

«Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ. Его статистика: 15 матчей, 24 очка, 16:16 по голам.