Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

Где смотреть матч «Атлетико» – «Локомотив»

44 минуты назад

«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Атлетико
Мадрид
-:-
Локомотив
Москва

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая стартует в 22:55. «Матч Премьер» покажет игру в повторе. Там все начнется в 01:05.

«Атлетико» и «Локомотив» уже играли в этом сезоне. В Москве команды сыграли вничью со счетом 1:1. За все время команды провели шесть матчей, в которых «Локомотив» не выиграл ни разу.

В таблице «Локомотив» отстает от «Атлетико» на два очка.

Гол.ру

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Антон Миранчук – новый лидер «Локомотива». Но уже скучает по брату и пока не продлил контракт
«Атлетико» перевел фамилию игрока «Локо» Артура Черного как Negro
Фанаты освистывают Смолова за слабую игру. Он мало забивает и уже думает об уходе
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Локомотив
#Атлетико