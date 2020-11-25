Где смотреть матч «Атлетико» – «Локомотив»

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая стартует в 22:55. «Матч Премьер» покажет игру в повторе. Там все начнется в 01:05.

«Атлетико» и «Локомотив» уже играли в этом сезоне. В Москве команды сыграли вничью со счетом 1:1. За все время команды провели шесть матчей, в которых «Локомотив» не выиграл ни разу.

В таблице «Локомотив» отстает от «Атлетико» на два очка.