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Где смотреть матч «Атлетико» – «Локомотив»
44 минуты назад
«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая стартует в 22:55. «Матч Премьер» покажет игру в повторе. Там все начнется в 01:05.
«Атлетико» и «Локомотив» уже играли в этом сезоне. В Москве команды сыграли вничью со счетом 1:1. За все время команды провели шесть матчей, в которых «Локомотив» не выиграл ни разу.
В таблице «Локомотив» отстает от «Атлетико» на два очка.
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