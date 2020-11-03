Артур Черный
Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
«Атлетико» перевел фамилию игрока «Локо» Артура Черного как Negro
03 ноября, 17:07
«Атлетико» показал на сайте заявку «Локо» на матч против них в Лиге чемпионов. И там была такая странность. Защитник Артур Черный стал Артуром Негро.
На это в твиттере обратил внимание «Локомотив» и попросил «Атлетико» не пользоваться гугл-переводчиком.
«Атлетико» исправил фамилию.
Но в опубликованной заявке были еще ошибки, которые на момент написания материала клуб еще не исправил. За «Локо» по версии «Атлетико» все еще играют Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые