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#Артур Черный #Футбол #Лига чемпионов #Локомотив #Атлетико

«Атлетико» перевел фамилию игрока «Локо» Артура Черного как Negro

03 ноября, 17:07

«Атлетико» показал на сайте заявку «Локо» на матч против них в Лиге чемпионов. И там была такая странность. Защитник Артур Черный стал Артуром Негро.

На это в твиттере обратил внимание «Локомотив» и попросил «Атлетико» не пользоваться гугл-переводчиком.

«Атлетико» исправил фамилию.

Но в опубликованной заявке были еще ошибки, которые на момент написания материала клуб еще не исправил. За «Локо» по версии «Атлетико» все еще играют Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия.

Полный гайд по матчу
Все о матче «Локомотив» – «Атлетико»: где смотреть, что почитать, о чем знать
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