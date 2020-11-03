Все о матче «Локомотив» – «Атлетико»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Локомотив» и «Атлетико» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов. Игра стартует 3 ноября в 20:55 по московскому времени. «Атлетико» имеет три очка и занимает второе место в группе, «Локомотив» идет третьим с одним очком. Теперь проведут друг с другом спаренные матчи.
Что надо об этом знать:
- «Локомотив» и «Атлетико» играли пять раз. Итог: четыре победы «Атлетико» и одна ничья. «Атлетико» выиграл четыре последних матча с общим счетом 12:1.
- «Локомотив» имеет серию из трех поражений во всех турнирах. В РПЛ команда проиграла «Ротору» и «Сочи», в ЛЧ – «Баварии». Все матчи закончились с результатом 1:2.
- 21 октября «Атлетико» проиграл «Баварии» (0:4). После этого – три победы в матчах Примеры и Лиги чемпионов.
- Клубы из РПЛ ни разу не выиграли в восьми матчах еврокубков в этом сезоне. ЦСКА два раза сыграл вничью в Лиге Европы, «Локомотив» и «Краснодар» – по разу в ЛЧ.
«Атлетико» – явный фаворит в игре с «Локомотивом». Букмекерские конторы дают коэффициент 1,39 на его победу.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Атлетико»
Где смотреть матч «Локомотив» – «Атлетико»
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