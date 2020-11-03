Все о матче «Локомотив» – «Атлетико»: где смотреть, что почитать, о чем знать

«Локомотив» и «Атлетико» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов. Игра стартует 3 ноября в 20:55 по московскому времени. «Атлетико» имеет три очка и занимает второе место в группе, «Локомотив» идет третьим с одним очком. Теперь проведут друг с другом спаренные матчи.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов