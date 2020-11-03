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Прогноз на матч «Локомотив» – «Атлетико»
03 ноября, 00:26
«Локомотив» сыграет дома с «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов.
Что известно о букмекерских котировках:
- «Атлетико» – явный фаворит, коэффициент на его победу составляет 1,39.
- Победа «Локомотива» котируется за 10,75. При ничьей сыграет коэффициент 4,7.
И еще несколько вариантов:
- Вариант «Локомотив» с форой +1,5» идет за 1,8.
- Сухая победа «Локо» или «Атлетико» – коэффициент 1,79.
- Если в игре будет меньше трех голов, сыграет коэффициент 1,93, если три и больше – 1,97.
- Гол Луиса Суареса оценивается в 1,88.
«Будет хорошая игра с хорошей командой. Попробуем сделать на поле все, чтобы взять очки. Нас ждут два матча с «Атлетико». Будем играть не для впечатлений, а для очков», – слова Марко Николича перед игрой.
«Это очень конкурентоспособная команда. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем. Эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле», – считает Диего Симеоне.
Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится 3 ноября и начнется в 20:55 по Москве.