Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
1
#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

Прогноз на матч «Локомотив» – «Атлетико»

03 ноября, 00:26

«Локомотив» сыграет дома с «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов.

Что известно о букмекерских котировках:

  • «Атлетико» – явный фаворит, коэффициент на его победу составляет 1,39.
  • Победа «Локомотива» котируется за 10,75. При ничьей сыграет коэффициент 4,7.

И еще несколько вариантов:

  • Вариант «Локомотив» с форой +1,5» идет за 1,8.
  • Сухая победа «Локо» или «Атлетико» – коэффициент 1,79.
  • Если в игре будет меньше трех голов, сыграет коэффициент 1,93, если три и больше – 1,97.
  • Гол Луиса Суареса оценивается в 1,88.

«Будет хорошая игра с хорошей командой. Попробуем сделать на поле все, чтобы взять очки. Нас ждут два матча с «Атлетико». Будем играть не для впечатлений, а для очков», – слова Марко Николича перед игрой.

«Это очень конкурентоспособная команда. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем. Эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле», – считает Диего Симеоне.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится 3 ноября и начнется в 20:55 по Москве.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
«Локомотив» в этой ЛЧ
Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов
Королевский матч Зе Луиша с «Баварией». Был готов на тайм, но отбегал до конца и сделал ассист
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
Гол «Зальцбурга» – точная копия гола Гамшика России на Евро-2016
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
НИККО
03 ноября, 12:09

0:3

ответить
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Локомотив
#Атлетико