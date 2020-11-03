Прогноз на матч «Локомотив» – «Атлетико»

«Локомотив» сыграет дома с «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов.

Что известно о букмекерских котировках:

«Атлетико» – явный фаворит, коэффициент на его победу составляет 1,39.

Победа «Локомотива» котируется за 10,75. При ничьей сыграет коэффициент 4,7.

И еще несколько вариантов:

Вариант «Локомотив» с форой +1,5» идет за 1,8.

Сухая победа «Локо» или «Атлетико» – коэффициент 1,79.

Если в игре будет меньше трех голов, сыграет коэффициент 1,93, если три и больше – 1,97.

Гол Луиса Суареса оценивается в 1,88.

«Будет хорошая игра с хорошей командой. Попробуем сделать на поле все, чтобы взять очки. Нас ждут два матча с «Атлетико». Будем играть не для впечатлений, а для очков», – слова Марко Николича перед игрой.

«Это очень конкурентоспособная команда. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем. Эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле», – считает Диего Симеоне.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится 3 ноября и начнется в 20:55 по Москве.