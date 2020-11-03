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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

Где смотреть матч «Локомотив» – «Атлетико»

03 ноября, 00:29

3 ноября «Локомотив» примет «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по Москве.

Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 20:10.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хименес 18

Это будет шестой матч в истории «Локомотива» и «Атлетико». Предыдущие четыре в ЛЧ выиграл испанский клуб с общим счетом 12:1. Самая первая игра состоялась в Кубке УЕФА и закончилась вничью 3:3.

В группе А после двух туров лидирует «Бавария» с шесть очками. У «Атлетико» – три», у «Локомотива» и «Зальцбурга» – по одному.

«Локомотив» в этой ЛЧ
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