Где смотреть матч «Локомотив» – «Атлетико»

Это будет шестой матч в истории «Локомотива» и «Атлетико». Предыдущие четыре в ЛЧ выиграл испанский клуб с общим счетом 12:1. Самая первая игра состоялась в Кубке УЕФА и закончилась вничью 3:3.

В группе А после двух туров лидирует «Бавария» с шесть очками. У «Атлетико» – три», у «Локомотива» и «Зальцбурга» – по одному.