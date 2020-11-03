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Где смотреть матч «Локомотив» – «Атлетико»
03 ноября, 00:29
3 ноября «Локомотив» примет «Атлетико» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по Москве.
Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 20:10.
Это будет шестой матч в истории «Локомотива» и «Атлетико». Предыдущие четыре в ЛЧ выиграл испанский клуб с общим счетом 12:1. Самая первая игра состоялась в Кубке УЕФА и закончилась вничью 3:3.
В группе А после двух туров лидирует «Бавария» с шесть очками. У «Атлетико» – три», у «Локомотива» и «Зальцбурга» – по одному.
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