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#Франсиско Монтеро #Футбол #Примера #Атлетико

Парень из «Атлетико» бегает в специальных очках (да, как Давидс). Это тоже из-за проблем с глазами

16 ноября 2019, 12:26
Илья Егоров

Франcиско (или Хави) Монтеро – центральный защитник «Атлетико», который на данный момент играет в аренде в «Депортиво». Сейчас ему 20, и почти всю карьеру он выступает в защитных очках. Первое появление перед широкой публикой случилось в 2018 году – тогда «Атлетико» играл на предсезонном турнире с «Арсеналом». И да, тогда и заметили очки Монтеро.

Не обошлось без сравнений с Давидсом: «Кто-нибудь знает, почему защитник «Атлетико» носит очки Эдгара Давидса?».

В игре Pro Evolution Soccer-2019 Монтеро тоже был в очках.

Сравнения Монтеро с Давдисом уместны. Но из общего у них только очки. У Давидса была глаукома – постоянные скачки глазного давления, которые провоцируют снижение остроты зрения и атрофию зрительного нерва. То есть очки помогали ему нормально играть.

У Монтеро другая история. В 2017-м в матче за молодежную команду «Атлетико» против «Адарве» он получил травму глаза. Монтеро хотел сыграть головой, в это время соперник тянулся к мячу ногой. Результат – сильнейший удар в глазницу Монтеро, после которого у него началось отслоение сетчатки левого глаза.

Врачи сразу же сделали успешную операцию, назначили ему необходимый курс восстановления (больше месяца Монтеро был без тренировок) и обязали первое время носить очки.

Сейчас Монтеро может играть без очков – зрение восстановилось, глаз в нормальном состоянии. Но Монтеро не снимает их: на тренировках он без них, но на матчи Монтеро без очков не выходит. Здесь уже напрашивается сравнение не с Давидсом, а с Петром Чехом: тот после восстановления от травмы головы не снимал защитный шлем.

Сам же Монтеро говорит: «Я много раз хотел снять очки, они же мне больше не нужны. Но мои родители после того случая волнуются – просят, чтобы я выходил в очках. Да и мне как-то в них играть спокойнее что ли».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press
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