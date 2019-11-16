Парень из «Атлетико» бегает в специальных очках (да, как Давидс). Это тоже из-за проблем с глазами

Сравнения Монтеро с Давдисом уместны. Но из общего у них только очки. У Давидса была глаукома – постоянные скачки глазного давления, которые провоцируют снижение остроты зрения и атрофию зрительного нерва. То есть очки помогали ему нормально играть.

У Монтеро другая история. В 2017-м в матче за молодежную команду «Атлетико» против «Адарве» он получил травму глаза. Монтеро хотел сыграть головой, в это время соперник тянулся к мячу ногой. Результат – сильнейший удар в глазницу Монтеро, после которого у него началось отслоение сетчатки левого глаза.

Врачи сразу же сделали успешную операцию, назначили ему необходимый курс восстановления (больше месяца Монтеро был без тренировок) и обязали первое время носить очки.