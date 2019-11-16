Парень из «Атлетико» бегает в специальных очках (да, как Давидс). Это тоже из-за проблем с глазами
Франcиско (или Хави) Монтеро – центральный защитник «Атлетико», который на данный момент играет в аренде в «Депортиво». Сейчас ему 20, и почти всю карьеру он выступает в защитных очках. Первое появление перед широкой публикой случилось в 2018 году – тогда «Атлетико» играл на предсезонном турнире с «Арсеналом». И да, тогда и заметили очки Монтеро.
Не обошлось без сравнений с Давидсом: «Кто-нибудь знает, почему защитник «Атлетико» носит очки Эдгара Давидса?».
В игре Pro Evolution Soccer-2019 Монтеро тоже был в очках.
Сравнения Монтеро с Давдисом уместны. Но из общего у них только очки. У Давидса была глаукома – постоянные скачки глазного давления, которые провоцируют снижение остроты зрения и атрофию зрительного нерва. То есть очки помогали ему нормально играть.
У Монтеро другая история. В 2017-м в матче за молодежную команду «Атлетико» против «Адарве» он получил травму глаза. Монтеро хотел сыграть головой, в это время соперник тянулся к мячу ногой. Результат – сильнейший удар в глазницу Монтеро, после которого у него началось отслоение сетчатки левого глаза.
Врачи сразу же сделали успешную операцию, назначили ему необходимый курс восстановления (больше месяца Монтеро был без тренировок) и обязали первое время носить очки.
Сейчас Монтеро может играть без очков – зрение восстановилось, глаз в нормальном состоянии. Но Монтеро не снимает их: на тренировках он без них, но на матчи Монтеро без очков не выходит. Здесь уже напрашивается сравнение не с Давидсом, а с Петром Чехом: тот после восстановления от травмы головы не снимал защитный шлем.
Сам же Монтеро говорит: «Я много раз хотел снять очки, они же мне больше не нужны. Но мои родители после того случая волнуются – просят, чтобы я выходил в очках. Да и мне как-то в них играть спокойнее что ли».