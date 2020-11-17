Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰

Главные выводы:

💸 «Реал» – лидер по этому показателю. У него 468,529 млн евро на всю команду.

💸 «Барса» – вторая (382,717 млн), «Атлетико» – третий (252,72).

💸 Суммарно все команды Примеры отдают на зарплаты чуть больше 2,3 млрд евро.

💸 Самый низкий зарплатный лимит у «Эльче»: 34,6 млн евро за сезон. Это даже меньше, чем у «Кадиса» (41 млн), который впервые за 14 лет вышел в испанскую вышку.

💸 Из топ-3 Примеры хуже всего кризис переживает «Барса». Ее зарплатный лимит в сравнении с прошлым сезоном сократился на 288,7 млн евро. У «Реала» – на 172,52 млн, у «Атлетико» – на 95,78 млн.

💸 В Примере больше половины (11 из 20) команд не перешагнули через отметку в 100 млн за сезон.