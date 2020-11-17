Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
В Примере для всех клубов есть лимит по заработным платам. Как он определяется:
- Клубы самостоятельно оценивают все доходы и расходы за финансовый год.
- Далее – делают примерную отметку зарплатного лимита.
- Эту отметку клубы передают финансистам Примеры, которые вправе скорректировать ее: сделать больше и меньше.
- В течение сезона клубы могут изменить лимит. Например, если приехал новый футболист. Для этого нужно согласовать все с Примерой.
Сейчас Примера отчиталась по зарплатным лимитам на сезон-2020/21. В одной картинке.
Главные выводы:
💸 «Реал» – лидер по этому показателю. У него 468,529 млн евро на всю команду.
💸 «Барса» – вторая (382,717 млн), «Атлетико» – третий (252,72).
💸 Суммарно все команды Примеры отдают на зарплаты чуть больше 2,3 млрд евро.
💸 Самый низкий зарплатный лимит у «Эльче»: 34,6 млн евро за сезон. Это даже меньше, чем у «Кадиса» (41 млн), который впервые за 14 лет вышел в испанскую вышку.
💸 Из топ-3 Примеры хуже всего кризис переживает «Барса». Ее зарплатный лимит в сравнении с прошлым сезоном сократился на 288,7 млн евро. У «Реала» – на 172,52 млн, у «Атлетико» – на 95,78 млн.
💸 В Примере больше половины (11 из 20) команд не перешагнули через отметку в 100 млн за сезон.
Есть данные и по Сегунде:
💶 Максимальный лимит у «Эспаньола», он составляет 45,342 млн. «Эспаньол» по итогам прошлого сезона занял последнее место в Примере и вылетел в Сегунду. Его лимит уменьшился почти на 23,4 млн евро.
💶 Минимальный зарплатный лимит в Сегунде – у «Малаги»: 3,671 млн за сезон-2020/21. Сейчас у «Малаги» мощный кризис: владелец практически не обеспечивает деньгами, а сильнейшие и высокооплачиваемые игроки массово уходят.