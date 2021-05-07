Примера
Атлетико
Реал
Барселона
Севилья
Поделиться:
Комментарии:
0
#Примера #Реал #Барселона #Севилья #Атлетико

В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?

07 мая, 20:17

XinHua/Global Look Press

Детальная таблица Примеры

До конца чемпионата остается четыре тура. 35-й тур – самый важный в сезоне. Там сыграют друг с другом все лидеры Примеры. Сначала матч проведут «Барселона» и «Атлетико», потом – «Реал» и «Севилья».

При равенстве очков места распределятся по результатам очных матчей. Дальше идет показатель разницы мячей. Поэтому «Реал» прямо сейчас прописан в таблице выше «Барселоны». 

Так выглядит таблица чемпионата Испании перед стартом главных матчей тура:

Гол.ру

«Реал» находится в выигрышном положении по сравнению с другими клубами. Он имеет преимущество по личным встречам над «Барселоной» и «Атлетико». В первом круге «Реал» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:0, потом была ничья 1:1. В первой игре с «Севильей» он тоже победил с минимальным счетом. Тогда автогол забил вратарь «Севильи» Буну.

Мы отдельно рассказывали о радости игроков «Севильи», которые заранее обеспечили себе выход в Лигу чемпионов. С перспективами по лидерству в Примере у «Севильи» все не так хорошо. В 34-м туре «Севилья» проиграла «Атлетику» из Бильбао. Отставание от лидирующего «Атлетико» сразу выросло до шести очков.

Календарь лидеров Примеры

«Реал» однозначно имеет самый сложный календарь. Он последовательно сыграет с четырьмя командами из верхней части таблицы. «Атлетико» заканчивает сезон двумя играми с клубами из второй половины. «Барселона» проведет матч последнего тура против «Эйбара» (20 место), «Севилья» сыграет в нем с «Алавесом» (16 место).

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как распределятся матчи:

«Атлетико»

  • «Барселона»
  • «Реал Сосьедад»
  • «Осасуна»
  • «Вальядолид»

«Реал»

  • «Севилья»
  • «Гранада»
  • «Атлетик»
  • «Вильярреал»

«Барселона»

  • «Атлетико»
  • «Леванте»
  • «Сельта»
  • «Эйбар»

«Севилья»

  • «Реал»
  • «Валенсия»
  • «Вильярреал»
  • «Алавес»

AFLO/Global Look Press

Какие еще факты надо знать?

«Барселона» – лидер Примеры по количеству голов. Она забила 80 мячей за 34 матча. «Атлетико» (61), «Реал» (58) и «Севилья» (49) идут дальше в такой последовательности. «Севилья» забила даже меньше, чем «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» (оба – по 51). «Атлетико» пропустил меньше всех в Примере – всего 22 гола за 34 матча.

«Реал» не проигрывал 19 матчей во всех турнирах, но поражение от «Челси» (0:2) выбило его из полуфинала Лиги чемпионов. Последний проигрыш в Примере был еще 30 января – 1:2 от «Леванте». «Севилья» перед поражением от «Атлетика» имела беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах. «Барселона» и «Атлетико» проигрывали тур назад.

«Атлетико» в последний раз выигрывал чемпионство в сезоне-2013/14. Тогда он тоже лидировал после 34 туров, но имел 85 очков. «Барселона» отставала на четыре очка, «Реал» – на пять. «Севилья» в том сезоне финишировала только на пятом месте – ее обогнал «Атлетик». «Барселона» оказалась выше «Реала» по дополнительным показателям.

За последние десять сезонов «Барселона» чаще остальных клубов выигрывала чемпионство. Она становилась первой в шести случаях, «Реал» – в трех, у «Атлетико» было то самое одно чемпионство. В пяти последних сезонах «Барселона» взяла три чемпионства, «Реал» был лидером дважды. Именно «Реал» – действующий чемпион Примеры.

Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Что почитать об этих клубах
Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Примера
#Реал
#Барселона
#Севилья
#Атлетико