В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
Детальная таблица Примеры
До конца чемпионата остается четыре тура. 35-й тур – самый важный в сезоне. Там сыграют друг с другом все лидеры Примеры. Сначала матч проведут «Барселона» и «Атлетико», потом – «Реал» и «Севилья».
При равенстве очков места распределятся по результатам очных матчей. Дальше идет показатель разницы мячей. Поэтому «Реал» прямо сейчас прописан в таблице выше «Барселоны».
Так выглядит таблица чемпионата Испании перед стартом главных матчей тура:
«Реал» находится в выигрышном положении по сравнению с другими клубами. Он имеет преимущество по личным встречам над «Барселоной» и «Атлетико». В первом круге «Реал» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:0, потом была ничья 1:1. В первой игре с «Севильей» он тоже победил с минимальным счетом. Тогда автогол забил вратарь «Севильи» Буну.
Мы отдельно рассказывали о радости игроков «Севильи», которые заранее обеспечили себе выход в Лигу чемпионов. С перспективами по лидерству в Примере у «Севильи» все не так хорошо. В 34-м туре «Севилья» проиграла «Атлетику» из Бильбао. Отставание от лидирующего «Атлетико» сразу выросло до шести очков.
Календарь лидеров Примеры
«Реал» однозначно имеет самый сложный календарь. Он последовательно сыграет с четырьмя командами из верхней части таблицы. «Атлетико» заканчивает сезон двумя играми с клубами из второй половины. «Барселона» проведет матч последнего тура против «Эйбара» (20 место), «Севилья» сыграет в нем с «Алавесом» (16 место).
Как распределятся матчи:
«Атлетико»
- «Барселона»
- «Реал Сосьедад»
- «Осасуна»
- «Вальядолид»
«Реал»
- «Севилья»
- «Гранада»
- «Атлетик»
- «Вильярреал»
«Барселона»
- «Атлетико»
- «Леванте»
- «Сельта»
- «Эйбар»
«Севилья»
- «Реал»
- «Валенсия»
- «Вильярреал»
- «Алавес»
Какие еще факты надо знать?
«Барселона» – лидер Примеры по количеству голов. Она забила 80 мячей за 34 матча. «Атлетико» (61), «Реал» (58) и «Севилья» (49) идут дальше в такой последовательности. «Севилья» забила даже меньше, чем «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» (оба – по 51). «Атлетико» пропустил меньше всех в Примере – всего 22 гола за 34 матча.
«Реал» не проигрывал 19 матчей во всех турнирах, но поражение от «Челси» (0:2) выбило его из полуфинала Лиги чемпионов. Последний проигрыш в Примере был еще 30 января – 1:2 от «Леванте». «Севилья» перед поражением от «Атлетика» имела беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах. «Барселона» и «Атлетико» проигрывали тур назад.
«Атлетико» в последний раз выигрывал чемпионство в сезоне-2013/14. Тогда он тоже лидировал после 34 туров, но имел 85 очков. «Барселона» отставала на четыре очка, «Реал» – на пять. «Севилья» в том сезоне финишировала только на пятом месте – ее обогнал «Атлетик». «Барселона» оказалась выше «Реала» по дополнительным показателям.
За последние десять сезонов «Барселона» чаще остальных клубов выигрывала чемпионство. Она становилась первой в шести случаях, «Реал» – в трех, у «Атлетико» было то самое одно чемпионство. В пяти последних сезонах «Барселона» взяла три чемпионства, «Реал» был лидером дважды. Именно «Реал» – действующий чемпион Примеры.
Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»