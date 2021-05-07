В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?

Какие еще факты надо знать?

«Барселона» – лидер Примеры по количеству голов. Она забила 80 мячей за 34 матча. «Атлетико» (61), «Реал» (58) и «Севилья» (49) идут дальше в такой последовательности. «Севилья» забила даже меньше, чем «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» (оба – по 51). «Атлетико» пропустил меньше всех в Примере – всего 22 гола за 34 матча.

«Реал» не проигрывал 19 матчей во всех турнирах, но поражение от «Челси» (0:2) выбило его из полуфинала Лиги чемпионов. Последний проигрыш в Примере был еще 30 января – 1:2 от «Леванте». «Севилья» перед поражением от «Атлетика» имела беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах. «Барселона» и «Атлетико» проигрывали тур назад.

«Атлетико» в последний раз выигрывал чемпионство в сезоне-2013/14. Тогда он тоже лидировал после 34 туров, но имел 85 очков. «Барселона» отставала на четыре очка, «Реал» – на пять. «Севилья» в том сезоне финишировала только на пятом месте – ее обогнал «Атлетик». «Барселона» оказалась выше «Реала» по дополнительным показателям.

За последние десять сезонов «Барселона» чаще остальных клубов выигрывала чемпионство. Она становилась первой в шести случаях, «Реал» – в трех, у «Атлетико» было то самое одно чемпионство. В пяти последних сезонах «Барселона» взяла три чемпионства, «Реал» был лидером дважды. Именно «Реал» – действующий чемпион Примеры.

Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»