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Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
07 мая, 17:29
«Барселона» и «Атлетико» сыграют в 35-м туре Примеры. Игра стартует 8 мая в 17:15 по московскому времени.
«Атлетико» имеет 76 очков за 34 матча. «Барселона» уступает «Реалу» по дополнительным показателям. Она набрала 74 очка за 34 игры.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 17:10 по Москве.
«Барселона» и «Атлетико» играли друг с другом 183 раза. «Барселона» выиграла 81 матч, «Атлетико» – 57.
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