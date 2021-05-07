Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры

«Барселона» и «Атлетико» встретятся в 35-м туре Примеры. Матч начнется 8 мая в 17:15 по Москве. По итогам этой игры в турнире может смениться лидер.

Котировки букмекеров:

Победа «Барселоны» – 1,81

Ничья – 3,75

Победа «Атлетико» – 4,50

«Барселона» и «Атлетико» уже играли в десятом туре этого сезона Примеры. Тогда «Атлетико» победил с минимальным счетом. Феррейра Карраско – автор единственного гола.

«Барселона» не проигрывает «Атлетико» на «Камп Ноу» с сезона-2005/06. В той февральской игре «Атлетико» выиграл со счетом 3:1. Дубль оформил Фернандо Торрес.

«Атлетико» лидирует в Примере. За 34 матча команда набрала 76 очков. «Барселона» идет третьей. Ее отставание составляет два очка.

Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»