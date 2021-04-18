Радость игроков «Барсы» после победы в кубке: все подходили и фотографировались с Месси и трофеем 📷
Финал Кубка Испании-2020/21. «Барселона» громит «Атлетик» со счетом 4:0:
- Это 31-я победа «Барселоны» в Кубке.
- Это ее первый трофей за два года.
Лионель Месси особенно светился после победы. Вот что он сказал после этой встречи:
«Приятно поднять над головой кубок. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.
Мы знали, что «Атлетик» будет играть именно таким образом. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.
Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании».
Эмоции Месси:
Месси и факты вокруг этой победы в Кубке:
⭐ Забил в семи финалах Кубка Испании – единственный игрок в истории турнира, кому это удалось.
⭐ В финалах Кубка Испании он забил 9 голов. Это рекорд.
⭐ Он выиграл шестой Кубок Испании
⭐ Выиграл 35-й трофей и побил рекорд Райана Гиггза по числу трофеев за один клуб.
⭐ Это единственный действующий игрок, число выигранных трофеев которого превышает его возраст (37 против 33).
⭐ Дубль в этой встрече довел число голов Месси в этом сезоне до 31-го. Он забивает 30+ мячей в 13 сезонах подряд.
После церемонии награждения многие игроки фотографировались с Месси и кубком. Среди этой толпы были не только молодые футболисты, но и ребята из основы: Де Йонг, Пьянич и Фати.
Про молодняк «Барсы» Месси сказал:
«Я реально рад за наших молодых парней. Это достойные ребята, они достойны этого счастья. Хорошо, что они почувствовали вкус побед в таком возрасте».