Радость игроков «Барсы» после победы в кубке: все подходили и фотографировались с Месси и трофеем 📷

Финал Кубка Испании-2020/21. «Барселона» громит «Атлетик» со счетом 4:0:

Это 31-я победа «Барселоны» в Кубке.

Это ее первый трофей за два года.

Лионель Месси особенно светился после победы. Вот что он сказал после этой встречи:

«Приятно поднять над головой кубок. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

Мы знали, что «Атлетик» будет играть именно таким образом. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании».

Эмоции Месси: