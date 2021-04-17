Атлетик - Барселона: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

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Атлетик - Барселона: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Барселона
Барселона
Кубок Испании, Финал

Кубок Испании,

Финал

Испания
17 апр. 2021, -:- МСК
17.04.2021, -:- МСК
суббота
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
5
Альварес
Ерай Альварес
3
Нуньес
Унаи Нуньес
15
Леке
Иньиго Леке
12
Беренгер
Алекс Беренгер
2
Морсильо
Хон Морсильо
8
Лопес
Унаи Лопес
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
22
Гарсия
Рауль Гарсия
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
17
Бершиче
Юри Бершиче
10
Муньяин
Икер Муньяин
6
Весга
Микель Весга
16
Сансет
Ойан Сансет
27
Венцедор
Унаи Венцедор
19
Саррага
Ойер Саррага
7
Гомес
Ибаи Гомес
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
26
Висенте
Иньиго Висенте
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
36
Тенас
Арнау Тенас
23
Умтити
Самуэль Умтити
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
4
Араухо
Рональд Араухо
8
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Пуч
Рики Пуч
19
Фернандес
Матеус Фернандес
27
Мориба
Илаш Мориба
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
17
Тринкау
Тринкау

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2
Атлетик
1
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 3
Атлетик
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2
Атлетик
3
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2
Барселона
3
23.06.2020 23 июня 2020 вт 23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
23.06.2020 23 июня 2020 вт 23:00
Барселона
1
Атлетик
0
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 23:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 23:00
Атлетик
1
Барселона
0
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 22:00
Атлетик
1
Барселона
0
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
Атлетик
0 : 0
Барселона
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
Атлетик
0
Барселона
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:15
Барселона
1 : 1
Атлетик
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:15
Барселона
1
Атлетик
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 18:15
Барселона
2 : 0
Атлетик
18.03.2018 18 марта 2018 вс 18:15
Барселона
2
Атлетик
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:45
Атлетик
0 : 2
Барселона
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:45
Атлетик
0
Барселона
2
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:15
Барселона
3 : 0
Атлетик
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:15
Барселона
3
Атлетик
0
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 23:15
Барселона
3 : 1
Атлетик
11.01.2017 11 янв. 2017 ср 23:15
Барселона
3
Атлетик
1
05.01.2017 05 янв. 2017 чт 23:15
Атлетик
2 : 1
Барселона
05.01.2017 05 янв. 2017 чт 23:15
Атлетик
2
Барселона
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:15
Атлетик
0 : 1
Барселона
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:15
Атлетик
0
Барселона
1
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 23:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 23:30
Барселона
3
Атлетик
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Атлетик
1 : 2
Барселона
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Атлетик
1
Барселона
2
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:30
Барселона
6 : 0
Атлетик
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:30
Барселона
6
Атлетик
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:30
Атлетик
0 : 1
Барселона
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:30
Атлетик
0
Барселона
1
30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
30.05.2015 30 мая 2015 сб 22:30
Барселона
3
Атлетик
1
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Атлетик
2 : 5
Барселона
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 23:00
Атлетик
2
Барселона
5

Новости

«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
«Барселона» сделала первый аккаунт на русском – группу в вайбере 🤨
#Барселона
09 марта, 13:14
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
вчера, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15