У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля

Наш автор Валера Полевиков провел небольшое расследование и предположил, как получилось такое совпадение:

«Включаем режим сплетницы, чтобы отследить, когда происходили магические зачатия детей. Примерно в июле! Что делал Гризманн в зачаточных июлях?

• В 2015-м – был в отпуске после тяжелого сезона: «Атлетико» не взял ни одного титула.

• В 2018 – во время (или сразу после) чемпионата мира, где он взял золото.

• В 2020-м – когда сезон возобновился после пандемии (кстати, Гризманн пропустил два последних матча сезона, в середине июля, из-за мышечной травмы)».