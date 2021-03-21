«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил

В последнее время часто слышите это имя? Не очень удивительно. В прошлом сезоне в Лиге Европы он взял пенальти от Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».

Какой классный кипер у «Севильи» – отразил пенальти в 1/4 ЛЕ, недавно сделал ассист, раньше финтил, как Зидан

А потом мы писали о «Севилье» после ее победы в финале Лиги Европы. В нашем тексте Буну выделен как один из самых ярких персонажей.

Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома

Немного фактов про Буну:

• Буну родился в Монреале, но почти все детство провел в Касабланке. Он вспоминал: «Бедные годы. Мы играли на разбитой площадке, у нас даже не было нормальных ворот. Было два вертикальных столба, но не было перекладины. Мы придумывали линию, когда били высоко».

Рядом с площадкой, на которой играл Буну, был военный бункер.

• Буну меняет перчатки через каждые три-четыре матча. На них написаны имена родных и друзей.