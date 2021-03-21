Яссин Буну
Примера
Севилья
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#Яссин Буну #Примера #Севилья

«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил

час назад

«Вальядолид»«Севилья» – 1:1 (и гости чудом не проиграли). Главный эпизод встречи: в добавленное время вратарь Яссин Буну забил таким ударом:

В последнее время часто слышите это имя? Не очень удивительно. В прошлом сезоне в Лиге Европы он взял пенальти от Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».

Какой классный кипер у «Севильи» – отразил пенальти в 1/4 ЛЕ, недавно сделал ассист, раньше финтил, как Зидан

А потом мы писали о «Севилье» после ее победы в финале Лиги Европы. В нашем тексте Буну выделен как один из самых ярких персонажей.

Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома

Немного фактов про Буну:

• Буну родился в Монреале, но почти все детство провел в Касабланке. Он вспоминал: «Бедные годы. Мы играли на разбитой площадке, у нас даже не было нормальных ворот. Было два вертикальных столба, но не было перекладины. Мы придумывали линию, когда били высоко».

Рядом с площадкой, на которой играл Буну, был военный бункер.

• Буну меняет перчатки через каждые три-четыре матча. На них написаны имена родных и друзей.

• Его первым испанским клубом был «Атлетико». Но там Буну не заиграл из-за конкуренции. Потом говорил: «Атлетико» делал меня сильнее физически, но не делал крепче морально. Когда я понимал, что не смогу пробиться в основу, я хотел бросить все, даже футбол – и поехать домой».

• Буну говорил, что у всех засветившихся марокканцев сразу же появляются предложения от команд из арабских стран – и они значительно выше, чем в Европе. У него в какой-то момент был шанс уехать на жирный контракт. Но Буну выбрал путь с развитием в топ-5 лиг Европы.

• Себя Буну позиционирует так: «Я обычный марокканский парень. У нас миллион конкурентов. Но знаете, что делает меня сильнее? Атмосфера, из которой я выбрался. Мы всю жизнь мечтаем сделать свою жизнь лучше. Мы перебираем много вариантов. Мы умеем терпеть».

В первом сезоне Буну в «Севилье» был лишь сменщиком Томаша Вацлика и заиграл в основе под конец, когда тот травмировался. Сейчас положение голкиперов из-за классной формы Буну поменялось.

• Гол «Вальядолиду» – не единственное результативное действие Буну за «Севилью» в Примере. В прошлом сезоне он ассистировал на Эн-Несири в матче с «Мальоркой».

• Буну забил 18-й вратарский мяч в истории Примеры. В этом сезоне голами отличились два вратаря (он и Дмитрович).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Итальянский футбол, «Формула 1», «Локо» и эксперт по биографиям.
Еще один вратарский гол в Испании:
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
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