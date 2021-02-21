Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»

У «Леванте» именно на эту игру неожиданно сменился вратарь. 23-летний Дани Карденас проводил только второй матч за карьеру в Примере. В матче с «Атлетико» Карденас отбил десять ударов в створ и не пропустил. Opta пишет, что это лучший результат в сезоне Примеры. Учитываются только вратари, которые играли матчи на ноль.

Еще одно дополнение от Opta: Карденас добился лучших вратарских показателей в играх с «Атлетико» с сезона-2003/04. Он дебютировал в Примере только в ноябре 2020 года, когда «Леванте» сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1). За два матча в Примере Карденас пропустил один мяч. Он же сыграл за «Леванте» в пяти играх Кубка Испании – там команда дошла до полуфинала.

Сразу после матча с «Атлетико» Карденас рассказал, что его семья болеет за «Реал». Поэтому пожелал ему взять чемпионство, хотя в детстве Карденас был в академии «Барселоны». Теперь из-за его игры у «Атлетико» получилось первое поражение в Примере за 2021 год. «Реал» сократил отставание от «Атлетико» уже до трех очков.

Карденас чаще играет за вторую команду «Леванте». Но в марте 2020 года подписал новый двухлетний контракт. Transfermarkt оценивает Карденаса всего в 600 тысяч евро, а вратаря «Атлетико» Облака – в 90 миллионов. После матча Карденас делился впечатлениями в инстаграме. Главная фраза из его поста: «Благодарен за минуты в Примере».

Таким Дани Карденас был чуть больше пяти лет назад. Тогда он и не думал о подобном матче.