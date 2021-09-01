Зачем Гризманн ушел из «Барселоны»? Почему его оскорбляют фанаты «Атлетико»?

«Барселона» отдала Антуана Гризманна в аренду «Атлетико». Так Гризманн вернулся в клуб, откуда и уходил в «Барселону» в 2019 году за 120 миллионов евро.

В новой сделке есть два ключевых пункта:

Обязательство выкупа (о нем пишет «Барселона»). Возможность продления аренды еще на сезон (пишут оба клуба).

Гризманну 30 лет. С момента одного из самых дорогих трансферов поменялись расклады. «Атлетико» стал чемпионом Испании = формально лучшим клубом чемпионата. «Барселона» потеряла Лионеля Месси – так случилось из-за финансовых проблем. Летом клуб отдал игроков на 53 миллиона евро, а подписал бесплатных (Эмерсон пришел за 14 миллионов, но сразу продан).