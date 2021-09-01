Зачем Гризманн ушел из «Барселоны»? Почему его оскорбляют фанаты «Атлетико»?
«Барселона» отдала Антуана Гризманна в аренду «Атлетико». Так Гризманн вернулся в клуб, откуда и уходил в «Барселону» в 2019 году за 120 миллионов евро.
В новой сделке есть два ключевых пункта:
- Обязательство выкупа (о нем пишет «Барселона»).
- Возможность продления аренды еще на сезон (пишут оба клуба).
Гризманну 30 лет. С момента одного из самых дорогих трансферов поменялись расклады. «Атлетико» стал чемпионом Испании = формально лучшим клубом чемпионата. «Барселона» потеряла Лионеля Месси – так случилось из-за финансовых проблем. Летом клуб отдал игроков на 53 миллиона евро, а подписал бесплатных (Эмерсон пришел за 14 миллионов, но сразу продан).
«Барселона» сама предлагала Гризманна другим клубам. У него слишком большая зарплата
Летом 2021 года для ухода Гризманна совпало все. «Барселона» еще надеялась на разгрузку зарплатной ведомости, чтобы подписать новый контракт с Месси. Поэтому предлагала ненужных звезд практически всем. «Атлетико» вышел на Гризманна в июле. Клубы уже тогда обсуждали обмен Сауль – Гризманн, но переговоры сорвались.
Авторитетный L’Équipe писал, что «Барселона» параллельно предлагала Гризманна «Ювентусу» и «Ман Сити» – те отказались. Такая активность вокруг Гризманна возникла из-за его зарплаты. ESPN рассказывал, что Гризманн зарабатывал в «Барсе» около 35 миллионов евро в год. Для клуба с финансовыми проблемами это большая сумма, но раньше ее воспринимали нормально.
Гризманн стал главной звездой атаки «Барселоны» в момент ухода Месси. Это осознавала «Барселона», поэтому президент Лапорта публично говорил о важности Гризманна (хотя и не отрицал его возможный уход). Гризманн согласился на возвращение в «Атлетико». Но за пару дней до дедлайна он готовился к сокращению оклада – переговоров об уходе не было.
Сам Гризманн уже не ждал этой аренды. Он выходил в основе во всех трех матчах на старте сезона. 29 августа Гризманн выложил пост радости в твиттер, где поприветствовал «Барселону» и стадион «Камп Ноу». Это связано с домашним матчем против «Хетафе». Летом Гризманн рассказывал, что в 2024 году думает о поездке в МЛС. После завершения контракта в «Барсе».
«Атлетико» сделал два подписания в атаку на общую сумму 65 миллионов евро: де Пауль пришел из «Удинезе», Кунья – из «Герты». Аренда Гризманна зависела от ситуации с Саулем. «Атлетико» вел переговоры с «Челси», чтобы отдать Сауля в аренду. Сделка подвисла до последних минут окна, поэтому и аренда Гризманна официально согласована только перед дедлайном.
Главное впечатление по Гризманну в «Барселоне» – постоянные сложности. Хотя он исполнил мечту
Гризманн показал в «Барселоне» худшую результативность, чем была в «Атлетико». Там по сумме голов и передач он ни разу не выдавал меньше 25 очков за сезон. Максимум в «Барсе» – 20. Провальным для Гризманна получился сезон-2019/20, когда он забил всего девять голов и сделал пять ассистов в Примере. Похожая статистика была только в сезоне-2012/13 в «Сосьедаде».
Обстановка вокруг Гриманна постоянно накалялась – это проявлялось даже на поле. Мы подробно объясняли его конфликт с Пике в феврале 2021 года. Тогда «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4. Во время матча Пике и Гризманн орали друг на друга. Ситуацию не разрядил даже вмешавшийся Ленгле, а «Барселона» в итоге вообще вылетела из Лиги чемпионов.
Диего Коста рассказывал в момент ухода Гризманна из «Атлетико», что тот мечтал об игре вместе с Месси и Суаресом. Позиция Косты: «Ты всегда хочешь проверить себя в футболе. Это нормально, что он хотел играть там. Так он мог бы проверить, сможет ли стать таким же важным игроком, каким был в «Атлетико». Мы не можем сказать об этом ничего плохого».
Отношения с Месси тоже долго не складывались, хотя в последнем сезоне все наладилось. Испанские СМИ нагнетали: они сталкивались даже на тренировках. Бывший агент Гризманна Ольхат рассказывал, что сначала Месси вообще полностью игнорировал Гризманна. Он не отдавал ему мяч и не разговаривал. Потом все изменилось – объятия во время матчей подтверждали.
Лидером «Барселоны» Гризманн так и не стал, хотя старался. Перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» он высказывался так: «Я пришел из другой философии, играл на другой позиции. Теперь необходимо изучать новое, пробовать новые движения. Сейчас я на правильном пути к тому, чтобы стать лучшим из возможных Гризманнов. Знаю, чего от меня ждут».
Гризманн скандально уходил из «Атлетико». Теперь фанаты не принимают его возвращение
Гризманн переходит в «Атлетико» во время перерыва на игры сборных. Для него это несет разные эмоции. Все плохо, потому что не получается нормального прощания с «Барселоной». Из-за подобных вещей расстроился уходящий из «Атлетико» Сауль и даже перешедший в «Вест Хэм» Влашич. Но это и хорошо – вокруг Гризманна сейчас все горит даже дистанционно.
Когда «Атлетико» опубликовал приветственный твит о возвращении Гризманна, то сразу нарвался на протест в комментариях. Фанаты называют Гризманна предателем и всячески оскорбляют. Цензурный посыл из твиттера: «Пусть он много работает – и заслужит наше прощение». На впечатление от перехода Гризманна накладывается грусть от ухода Сауля. Все это объяснимо.
В 2019-м Гризманн договаривался с «Барселоной» в обход «Атлетико». За это «Барселона» даже получала символический штраф в 300 евро. Сначала «Барселона» согласовала контракт с Гризманном, а с открытием окна сделала предложение «Атлетико». Клуб подал официальную жалобу на действия «Барселоны» – ее подтверждал президент Ла Лиги Тебас.
Еще до ухода в «Барселону» Гризманн обратился к фанатам «Атлетико». Это произошло через официальные аккаунты клуба – «Атлетико» уже понимал всю ситуацию. Гризманн поблагодарил фанатов за пять прекрасных лет и объяснил уход новым вызовом. Ответ фанатской группировки Frente Atlético: «Надеемся, что ты больше ни минуты не сыграешь за «Атлетико».
До этого Гризманн уже порывался на уход – это тоже сказалось на отношении к нему. После официального перехода фанаты освистывали Гризманна во время игр «Атлетико» и «Барсы». И даже испортили мемориальную доску с его фамилией. Президент «Атлетико» Энрике Сересо признавал, что фанаты наверняка не простят Гризманну его прошлое.
Но «Атлетико» забрал Гризманна обратно.