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#Антуан Гризманн #Барселона #Примера #Атлетико

💣 Гризманн вернулся в «Атлетико». «Барселона» отпустила его в аренду

01 сентября, 02:20

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн перешел в «Атлетико» на правах аренды.

В 2019 году Гризманн уходил в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро. Он отыграл за «Барсу» 120 матчей во всех турнирах и забил 35 голов. В составе клуба Гризманн выиграл Кубок Испании в 2021 году.

За «Атлетико» он выступал на протяжении пяти сезонов – забил 133 гола за 257 матчей и выиграл три трофея, два из которых – международные (Лига Европы и Суперкубок УЕФА).

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Источник:
«Атлетико»
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