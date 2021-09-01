💣 Гризманн вернулся в «Атлетико». «Барселона» отпустила его в аренду

В 2019 году Гризманн уходил в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро. Он отыграл за «Барсу» 120 матчей во всех турнирах и забил 35 голов. В составе клуба Гризманн выиграл Кубок Испании в 2021 году.

За «Атлетико» он выступал на протяжении пяти сезонов – забил 133 гола за 257 матчей и выиграл три трофея, два из которых – международные (Лига Европы и Суперкубок УЕФА).