Гризманн пародирует японцев в слитом частном видео. Последствия: разрыв контракта с разработчиком PES и гнев спонсора-миллиардера «Барсы» из Японии
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн увяз в большом скандале.
В начале июля кто-то слил видео из 2019 года. Тогда «Барселона» проводила тур в Японии. Гризманн и другой француз из «Барсы» Усман Дембеле сидели в номере отеля и наблюдали, как местные рабочие чинят телевизор.
Дембеле вдруг выдал такие рассуждения:
«Все эти уродливые лица мы видим только для того, чтобы ты смог играть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за вообще отсталый язык? Это технически продвинутая страна или нет?»
Дембеле сразу извинился и объяснил, что ничего расистского не подразумевал:
«Я просто случайно использовал это выражение с друзьями. Оно не относится к какой-то конкретно группе людей. Видео стало достоянием общественности и понимаю, что оно могло навредить тем, кто попал в ролик. Поэтому я хотел бы извиниться перед этими людьми».
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Гризманн тоже извинялся:
«Я всегда был против всех форм дискриминации. Люди хотели изобразить меня кем-то, кем я не являюсь. Я опровергаю выдвинутые против меня обвинения и сожалею, если обидел кого-то из моих японских друзей».
Но скоро появилось еще одно видео (предположительно, с того же тура в Японии). Гризманн на нем пародирует японский язык.
На усилившийся скандал отреагировал даже японский миллиардер Хироси Микитани, который управляет Rakuten – спонсором «Барсы»:
«Я сожалею, что игроки «Барселоны» позволили себе дискриминационные выражения. Мы направим формальный протест, чтобы узнать мнение клуба».
«Барселона» извинилась и мотивировала поведение игроков тем, что в 2019-м клубом управляли другие люди: «Нынешний совет директоров следит за тем, чтобы подобные эпизоды больше не повторились». «Барселона» напомнила, что игроки извинились, но клуб оставляет право применить еще внутренние санкции.
Главное последствие для Гризманна в этой истории – расторжение контракта с KONAMI (японская студия, которая делает игру Pro Evolution Soccer). Гризманн был амбассадором ее игры Yu-Gi-Oh! Студия заявила, что любая дискриминация неприемлема, и она снимает с Гризманна должность особого посла игры.
В KONAMI также сказали, что обсудят с «Барселоной», как дальше выстраивать сотрудничество на фоне скандала. Ведь «Барселона» уже давно является одним из главных партнеров PES.
Для Гризманна это не первый скандал на национальной почве. В декабре прошлого года он разорвал контракт с китайской фирмой Huawei после того, как компанию обвинили в использовании подневольного труда мусульманского народа уйгуров.
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В 2017-м Гризманн на вечеринке покрасил кожу в темный цвет и сделал косплей на баскетболиста. Но комментаторы в соцсетях не оценили. Гризманн извинился за возможный расизм и удалил пост.