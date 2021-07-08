Гризманн пародирует японцев в слитом частном видео. Последствия: разрыв контракта с разработчиком PES и гнев спонсора-миллиардера «Барсы» из Японии

Дембеле вдруг выдал такие рассуждения:

«Все эти уродливые лица мы видим только для того, чтобы ты смог играть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за вообще отсталый язык? Это технически продвинутая страна или нет?»

Дембеле сразу извинился и объяснил, что ничего расистского не подразумевал:

«Я просто случайно использовал это выражение с друзьями. Оно не относится к какой-то конкретно группе людей. Видео стало достоянием общественности и понимаю, что оно могло навредить тем, кто попал в ролик. Поэтому я хотел бы извиниться перед этими людьми».

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Гризманн тоже извинялся:

«Я всегда был против всех форм дискриминации. Люди хотели изобразить меня кем-то, кем я не являюсь. Я опровергаю выдвинутые против меня обвинения и сожалею, если обидел кого-то из моих японских друзей».

Но скоро появилось еще одно видео (предположительно, с того же тура в Японии). Гризманн на нем пародирует японский язык.