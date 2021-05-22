Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»

Маркос Льоренте – один из решающих факторов чемпионства «Атлетико». Второй после Суареса по голевым действиям и лучший по ассистам в команде. Железно основной игрок. Играющий везде: в этом сезоне одинаково успешно отбегал на четырех разных позициях.

Статистика в чемпионате:

12 голов – столько же, сколько забили Асенсио, Винисиус, Васкес и Азар вместе взятые.

11 голевых передач – больше, чем у любого игрока «Реала».

Возможно, одно из этих голевых действий стоило «Реалу» чемпионства. Два года назад они продали его «Атлетико».