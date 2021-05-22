Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
Маркос Льоренте – один из решающих факторов чемпионства «Атлетико». Второй после Суареса по голевым действиям и лучший по ассистам в команде. Железно основной игрок. Играющий везде: в этом сезоне одинаково успешно отбегал на четырех разных позициях.
Статистика в чемпионате:
12 голов – столько же, сколько забили Асенсио, Винисиус, Васкес и Азар вместе взятые.
11 голевых передач – больше, чем у любого игрока «Реала».
Возможно, одно из этих голевых действий стоило «Реалу» чемпионства. Два года назад они продали его «Атлетико».
Продажа Льоренте – решение Зидана. Сказал, ему нет места в «Реале»
Льоренте воспитанник «Реала». С детства играл в академии, а в «Кастилье» встретился с Зиданом – когда тот только начал тренировать.
Когда Зидан тренировал основу в первый раз (2016-2018) Льоренте у него почти не играл. При Лопетеги и Солари тоже, плюс получал травмы. За все годы у него всего 39 выходов за основу «Реала». За два года в «Атлетико» – уже 81.
Когда Зидан вернулся, он сказал Льоренте, что не рассчитывает на него – даже не поработав с ним снова. А потом сказал прессе: «У нас в команде 23 футболиста. Кто-то всегда играет меньше. Он заслуживает того, чтобы играть больше. В «Реале» слишком большая конкуренция».
Льоренте уходил расстроенным: «Я вырос, мечтая играть за «Реал». Трудился и думал только об этом. И это сбылось. Но сейчас время уйти».
Когда Льоренте раскрылся в «Атлетико», Зидан говорил, что это его не удивляет. А Перес добавлял, что Льоренте хотел, чтобы его именно продали, а не отдали в аренду.
Как играет Льоренте и почему так спрогрессировал?
Вообще он всегда был опорником. В молодежных командах и в основе «Реала» играл только в центре полузащиты. Его ориентиром был Хаби Алонсо, а конкурентом – Каземиро. Зидан не пробовал Льоренте на других позициях.
И в «Атлетико» он приходил, чтобы играть в центре. Они тогда продали Родри в «Сити», и Льоренте был ему прямой заменой. Но первые полгода в «Атлетико» у него не получалось: совсем мало и средне играл.
Все поменялось 14 февраля 2020-го. Против «Валенсии» Симеоне экспериментировал и выпустил Льоренте на правый фланг полузащиты – и тот забил. С того момента Льоренте стал играть ближе к атаке. И уже через месяц вывел «Атлетико» в 1/4 ЛЧ, когда забил два «Ливерпулю».
Льоренте очень странный атакующий игрок. Есть ощущение, что в футболе у него у одного такая роль. Формально он играет правого полузащитника, но:
• Часто выполняет функции опорника.
• Или помогает правому защитнику.
• Иногда получает мяч в чужой штрафной или вообще играет как второй нападающий.
Просто он идеально подошел требованиям крайнего полузащитника Симеоне. Много работает без мяча и классно играет в обороне. И просто любит трудиться – очень много слов людей о его упорстве. Самые яркие – у Симеоне: «Если он выходит на поле на 20 минут, то играет так, будто это последние 20 минут его карьеры. И в основном составе он выступает с тем же запалом. Это очень в духе нашей команды».
И еще одна странность Льоренте. В этом сезоне он по-сумасшедшему и везуче реализует. Он первый в топ-лигах по перебору голов+ассистов (xA+xG). То есть: много забивает из неочевидных моментов и то же самое делают партнеры с его передач. Второй после Левандовского по реализации (на +7,8 голов больше, чем должен). И второй после Мюллера по перебитию ожидаемых ассистов (+5.8).