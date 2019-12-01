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Рифат Жемалетдинов
№96
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 сент. 1996 (23) года
Рост
184
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
#РПЛ
01 декабря 2019, 18:35
Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!
#Локомотив
26 ноября 2019, 21:36
Новая сборная России. Новичок из «Ростова», шесть игроков «Зенита», нет Миранчуков
#Россия
30 сентября 2019, 14:55
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
#Антон Миранчук
14 сентября 2019, 20:53
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05
«Урал» обвинил судью: удаленный им игрок показал жест взятки
#Владимир Москалев
19 мая 2019, 18:20