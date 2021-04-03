Как прекрасно раскрылся Жемалетдинов этой весной: много ассистирует, забивает красоту и дебютировал в сборной

Слова вокруг перформансов Жемалетдинова.

• Сам Жемалетдинов говорит: «В команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, – на игру настраиваются все.

На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось».

• Марко Николич: «Рыбчинский закрепился на правом фланге защиты, Жемалетдинов – десяткой, Камано – нападающим. Никто из них не говорил мне, что не может играть на новой позиции – они просто выполняли мои требования».

На фоне этого преображения Жемалетдинова продолжаются разборки с его новым контрактом с «Локо». Этот заканчивается в конце июня. Sport24 пишет, что Николич хочет сохранить Жемалетдинова. «РБ Спорт» – что «Локомотив» не может договориться с Жемалетдиновым по контракту. Сейчас он получает 1,3 млн евро в год. Клуб планирует понизить зарплату до 0,5-0,6 млн евро за сезон. Это не устраивает игрока.