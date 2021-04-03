Рифат Жемалетдинов
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#Рифат Жемалетдинов #РПЛ #Футбол #Локомотив

Как прекрасно раскрылся Жемалетдинов этой весной: много ассистирует, забивает красоту и дебютировал в сборной

03 апреля, 16:45

официальный сайт «Локомотива»

Рифат Жемалетдинов в осенней части сезона:

В весенней части Жемалетдинов чувствует себя намного лучше.

«Тамбову»Кубке) и ЦСКА он не забивал.

✅ Гол «Арсеналу».

✅ Три голевые в матче против «Сочи».

✖ В матче с «Уфой» он не забил и не отдал голевую.

✅ Дальше Жемалетдинов съездил в сборную – дебют, 178 минут на поле в трех матчах и 0 голевых действий.

✅ Матч с «Ротором» – гол и голевая. Гол получился очень красивым:

Слова вокруг перформансов Жемалетдинова.

• Сам Жемалетдинов говорит: «В команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, – на игру настраиваются все.

На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось».

Марко Николич: «Рыбчинский закрепился на правом фланге защиты, Жемалетдинов – десяткой, Камано – нападающим. Никто из них не говорил мне, что не может играть на новой позиции – они просто выполняли мои требования».

На фоне этого преображения Жемалетдинова продолжаются разборки с его новым контрактом с «Локо». Этот заканчивается в конце июня. Sport24 пишет, что Николич хочет сохранить Жемалетдинова. «РБ Спорт» – что «Локомотив» не может договориться с Жемалетдиновым по контракту. Сейчас он получает 1,3 млн евро в год. Клуб планирует понизить зарплату до 0,5-0,6 млн евро за сезон. Это не устраивает игрока.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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