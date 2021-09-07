Федор Смолов
ЧМ-2022
музыка
Канье Уэст
The Weeknd
Сборная России
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#Федор Смолов #музыка #ЧМ-2022 #Канье Уэст #Сборная России #The Weeknd

Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен

07 сентября, 15:07

Сборная России опубликовала плейлист Федора Смолова. Десять треков можете послушать вконтакте. Или заценить у нас.

Канье Уэст – Ok Ok

«Весь ваш рэп звучит как мой, не могу сказать, кто есть кто»

Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков

Belly, The Weeknd, Young Thug – Better Believe

«Все мои нигеры не держат себя в руках,

Они перековали корону в нимб»

OBLADAET, JEEMBO – HELLA PLAYERS

[Видео с клипом на эту песню мы не можем опубликовать из-за закона о мате]

«Семь-три-пять – высота будто скалы
Люблю эти галки, как Галкина Алла»

Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin

Belly, The Weeknd feat. Nas – Die For It

«Ты можешь умереть легендой сам по себе

Или умри уличной легендой, если ты на виду»

Trippie Redd, Polo G feat. Lil Durk – Rich MF

«Грязный как черт, но я сексуальный ублюдок»

DJ Khaled feat. Lil Baby, Lil Durk – EVERY CHANCE I GET

«Я хочу самые большие часы, которые есть у хейтеров, не волнует, повредит ли это дерьмо мое запястье»

Kodak Black feat. Rod Wave – Before I Go 

«Я в глубокой воде, но не умею плавать

Получил все эти проблемы и не знаю, как справиться» 

Ty Dolla $ign, Jack Harlow, 24kGoldn – I Won

«Медали на моей шее, потому что я победил, победил

Теперь моя мама гордится, потому что я победил, победил!»

Polo G, Lil Wayne – GANG GANG

«Так привык к этим серым облакам, что мне уже *** – открытая крыша под дождем»

Lil Tecca, Gunna – REPEAT IT

«Не ложусь спать,

Я не отдыхаю, не отдыхаю, не отдыхаю, не отдыхаю

Не надо спать»

Все фото: Инстаграм Федора Смолова
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