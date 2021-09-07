Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен
Сборная России опубликовала плейлист Федора Смолова. Десять треков можете послушать вконтакте. Или заценить у нас.
Канье Уэст – Ok Ok
«Весь ваш рэп звучит как мой, не могу сказать, кто есть кто»
Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков
Belly, The Weeknd, Young Thug – Better Believe
«Все мои нигеры не держат себя в руках,
Они перековали корону в нимб»
OBLADAET, JEEMBO – HELLA PLAYERS
[Видео с клипом на эту песню мы не можем опубликовать из-за закона о мате]
«Семь-три-пять – высота будто скалы
Люблю эти галки, как Галкина Алла»
Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin
Belly, The Weeknd feat. Nas – Die For It
«Ты можешь умереть легендой сам по себе
Или умри уличной легендой, если ты на виду»
Trippie Redd, Polo G feat. Lil Durk – Rich MF
«Грязный как черт, но я сексуальный ублюдок»
DJ Khaled feat. Lil Baby, Lil Durk – EVERY CHANCE I GET
«Я хочу самые большие часы, которые есть у хейтеров, не волнует, повредит ли это дерьмо мое запястье»
Kodak Black feat. Rod Wave – Before I Go
«Я в глубокой воде, но не умею плавать
Получил все эти проблемы и не знаю, как справиться»
Ty Dolla $ign, Jack Harlow, 24kGoldn – I Won
«Медали на моей шее, потому что я победил, победил
Теперь моя мама гордится, потому что я победил, победил!»
Polo G, Lil Wayne – GANG GANG
«Так привык к этим серым облакам, что мне уже *** – открытая крыша под дождем»
Lil Tecca, Gunna – REPEAT IT
«Не ложусь спать,
Я не отдыхаю, не отдыхаю, не отдыхаю, не отдыхаю
Не надо спать»