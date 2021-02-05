The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021
Абель Тесфайе – поп-икона нового поколения, безумный фанат Майкла Джексона, автор четырех переполненных хитами альбомов и трех микстейпов, которые дали старт звездной карьере. The Weeknd – это мелодичный, кинематографичный и въедливый R&B, который как будто варился в 80-х.
Для наглядности масштаба The Weeknd – тезисы:
- Альбом Starboy в 2017 установил рекорд Spotify по количеству прослушиваний за сутки;
- Четыре песни The Weeknd занимали первую строчку чарта Billboard Hot 100;
- Три премии «Грэмми»;
- Номинация на «Оскар» за лучшую песню к фильму («50 оттенков серого»).
- Рекорд Apple Music по количеству предзаказов альбома. Больше миллиона человек купили альбом After Hours до его выхода;
- Трек Blinding Lights побил рекорд по нахождению в топ-10 американского чарта.
Теперь шок: главный артист вдруг остался без номинации на главную награду.
The Weeknd – автор самого продаваемого альбома 2020-го. И он не номинирован на «Грэмми»
Альбом After Hours – это откровения о наркозависимости, расставании и попытке уйти от слащавого гедонизма как смысла жизни. Тесфайе не понтуется угаром типичного рэп-селебрити, а с сожалением констатирует: роскошь, слава и вещества испортили и его, и отношения с супермоделью Беллой Хадид. Вот характерные строчки из разных треков, которые передают настроение альбома:
🖤 «Сейчас самые мрачные для меня времена / Детка, мне так одиноко в комнате, полной людей / Разные девушки на танцполе отвлекали меня от мыслей о тебе».
🖤 «Я удираю от смерти на шести скоростях / Из-за амфетамина у меня разболелся живот / Да, я хочу всего / Перебрал столько кисок, что мне нужна псарня».
🖤 «В шестнадцать лет я говорил себе, что если чего-то не добьюсь, то вскрою вены».
🖤 «Я буду молиться, чтобы ты обрела себя / Ты знала, что мы были обречены с самого начала».
🖤 «Уже семь лет я плаваю среди акул / Из-за богатств и страданий я стал бессердечным».
В музыке Тесфайе выдает основу из олдскульной поп-музыки, примешивая куча экспериментов звучания. Можно услышать даже намеки на Depeche Mode и Элтона Джона, который назвал Binding Lights лучшей песней года.
Еще Тесфайе живет атмосферой и кинематографом 80-х: даже название альбома – прямая отсылка к черной комедии Мартина Скорсезе «После работы».
А в клипах The Weeknd полно оммажей. От «Джокера» до «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Даже превью к клипам говорят об этом.
И само построение альбома весьма киношно. В треке Faith Тесфайе мрачно рассказывает, как он под передозом теряет веру в себя. Уже в Binding Lights настроение резко меняется – начинается веселый трип, пока скорая везет его в больницу.
Многие критики называют After Hours самым личным и зрелым альбомом The Weeknd. Но почему-то он остался без номинаций на «Грэмми». И это главный скандал вокруг альбома. Тесфайе разозлился и назвал премию коррумпированной. Те в ответ воевать не стали: «Его музыка превосходна и мы понимаем его разочарование. К сожалению, номинаций меньше, чем артистов, которые достойны победить».
The Weeknd критикует голливудские образы, но в Супербоуле-2021 обещает кинематографичное шоу за свои деньги
Руководство «Грэмми» из-за волны слухов даже официально опровергало: нет, мы не ставили никаких ультиматумов The Weeknd. Это ответ на обсуждения, что он якобы выбирал: либо выступать на их церемонии в марте, либо или сделать шоу в перерыве Супербоула в феврале.
Потом вроде бы «Грэмми» и Тесфайе договорились, что он может спеть на двух мероприятиях, но в итоге «Грэмми» такой вариант не устроил. Премия оправдывалась перед Тесфайе за твит про коррумпированность тем, что номинанты стали известны до того, как The Weeknd был объявлен звездой Супербоула-2021.
Перед Супербоулом The Weeknd выступал на премии American Music Awards. Делал он это в новом образе с перебинтованном лицом. Тесфайе говорит, что так он показывает всю абсурдность голливудских образов, доказывая, что убедительная история намного важнее красивого лица.
Продюсер Супербоула Джесси Коллинз говорит, что выступление The Weeknd будет транслироваться в прямом эфире (были опасения, что из-за ковидных протоколов придется ставить в эфир запись). И оно будет отличаться от обычных перформансев – ждем меньше декораций и мишуры.
Сценарий шоу писался еще с сентября, Коллинз обещает много неожиданностей, которых никогда не было на Супербоуле. Обычно все затраты по выступлениям берет на себя лига, но Тесфайе захотел сделать 12-13 минут такими, какими всегда представлял: «Чтобы люди, сидя у телевизоров дома, оценили всю кинематографичность». Поэтому он вложил из личных средств семь миллионов долларов.
Блииин, очередного автотюнщика обделили(( вот трагееедия ((
Супербоул, почему не Клава Кока?