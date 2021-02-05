The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021

The Weeknd – автор самого продаваемого альбома 2020-го. И он не номинирован на «Грэмми»

Альбом After Hours – это откровения о наркозависимости, расставании и попытке уйти от слащавого гедонизма как смысла жизни. Тесфайе не понтуется угаром типичного рэп-селебрити, а с сожалением констатирует: роскошь, слава и вещества испортили и его, и отношения с супермоделью Беллой Хадид. Вот характерные строчки из разных треков, которые передают настроение альбома:

🖤 «Сейчас самые мрачные для меня времена / Детка, мне так одиноко в комнате, полной людей / Разные девушки на танцполе отвлекали меня от мыслей о тебе».

🖤 «Я удираю от смерти на шести скоростях / Из-за амфетамина у меня разболелся живот / Да, я хочу всего / Перебрал столько кисок, что мне нужна псарня».

🖤 «В шестнадцать лет я говорил себе, что если чего-то не добьюсь, то вскрою вены».

🖤 «Я буду молиться, чтобы ты обрела себя / Ты знала, что мы были обречены с самого начала».

🖤 «Уже семь лет я плаваю среди акул / Из-за богатств и страданий я стал бессердечным».