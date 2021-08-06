Месси − это Канье Уэст. Задолбали оба

Есть одна проблема, которая меня беспокоит. Два чудаковых гения, два особенных человека в своих сферах и едином поп-культурном пространстве, две исторические фигуры, два вдохновляющих покорителя −

гадят в наши новости.

Сразу обрубим пластмассовую ханжескую этику. Маркетинг − это ок. Делать шоу вокруг своего содержания − это ок. Продавать образ, дергая вкусовые сосочки аудитории и повышая этим желание − это ок. Канье Уэст имеет полное право перепридумать альбом в последний момент и взять время на доработку. Лео Месси имеет полное право передумать об уходе, переосмыслить решение или принять его заново из-за неких новых факторов.

Проблема − что этого слишком много и оно уже не контролируется. Мы тонем в медиаконтенте, который они генерирует вокруг одной и той же точки и который оказывается ничем. Да, мы тонем в воде.

У вас бывало такое, что вы не вывозите жизнь с медиа? Сайты, телеграм-каналы, твиты, видео на ютубе, лента инсты и фейсбука − отовсюду сыплется слишком много новостей. Тут кто-то поругался, там кто-то сел, здесь что-то взорвалось, туда кто-то уехал, кто-то что-то про что-то сказал. Каждая из них съедает кусок нашего внимания, наших нервов, наших сил. И каждый кричит: я важен, я нужен, эту новость нельзя пропустить, про это событие важно знать. Знак молнии. Эмодзи с красным восклицательным знаком. Пуш в морду смартфона. ААААААААА! СРОЧНО СРОЧНО!

Иногда очень тяжело. Жить и фильтровать весь этот поток. Пропускать миллиарды единиц контента и сохранять эмпатию, остроту восприятия, чуткость. Вытаскивать из губы рыболовные крючки, которые нашвыряли за день. Как много раз мы махали рукой на что-то важное, просто потому что «ну, задолбали».