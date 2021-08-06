Месси − это Канье Уэст. Задолбали оба
В ночь с четверга на пятницу кипятились два параллельных события.
Ок, Канье. Обещал новый альбом Donda 5 августа − и не выпустил его. До этого он: показал альбом зрителям на стадионе, показал альбом зрителям на стадионе еще раз, переносил его на неделю, переносил его на еще сколько-то времени, переделывал из совсем другого альбома, который так и не вышел. И так далее.
Ок, Месси. Официально ушел из «Барселоны» − но ушел ли? Самая популярная версия в инфополе сейчас: это просто уловка клуба в войне против чемпионата Испании. На чем основана эта версия? В том числе на опыте созерцания Месси. До этого он: уходил год назад, до последнего не продлевал прошлый контракт, уходил из сборной Аргентины, возвращался в сборную Аргентины. И так далее.
Есть одна проблема, которая меня беспокоит. Два чудаковых гения, два особенных человека в своих сферах и едином поп-культурном пространстве, две исторические фигуры, два вдохновляющих покорителя −
гадят в наши новости.
Сразу обрубим пластмассовую ханжескую этику. Маркетинг − это ок. Делать шоу вокруг своего содержания − это ок. Продавать образ, дергая вкусовые сосочки аудитории и повышая этим желание − это ок. Канье Уэст имеет полное право перепридумать альбом в последний момент и взять время на доработку. Лео Месси имеет полное право передумать об уходе, переосмыслить решение или принять его заново из-за неких новых факторов.
Проблема − что этого слишком много и оно уже не контролируется. Мы тонем в медиаконтенте, который они генерирует вокруг одной и той же точки и который оказывается ничем. Да, мы тонем в воде.
У вас бывало такое, что вы не вывозите жизнь с медиа? Сайты, телеграм-каналы, твиты, видео на ютубе, лента инсты и фейсбука − отовсюду сыплется слишком много новостей. Тут кто-то поругался, там кто-то сел, здесь что-то взорвалось, туда кто-то уехал, кто-то что-то про что-то сказал. Каждая из них съедает кусок нашего внимания, наших нервов, наших сил. И каждый кричит: я важен, я нужен, эту новость нельзя пропустить, про это событие важно знать. Знак молнии. Эмодзи с красным восклицательным знаком. Пуш в морду смартфона. ААААААААА! СРОЧНО СРОЧНО!
Иногда очень тяжело. Жить и фильтровать весь этот поток. Пропускать миллиарды единиц контента и сохранять эмпатию, остроту восприятия, чуткость. Вытаскивать из губы рыболовные крючки, которые нашвыряли за день. Как много раз мы махали рукой на что-то важное, просто потому что «ну, задолбали».
Когда мы создавали «Гол», то отказались от любимого прикола спортивных медиа − инсайдов и трансферных слухов (кроме редких исключений). Потому что они очень сильно раздували инфополе. И часто оказывались ничем. Многие инсайды − в лучшем случае сплетни. В худшем − игры агентов и их знакомых честных бескомпромиссных журналистов. К тому же не совсем понятно, зачем на протяжении месяца каждый день узнавать по десять новостей о том, как Лукаку переходит в «Челси», если можно узнать один раз одну новость − что Лукаку официально перешел в «Челси».
Отказаться от инсайдерских новостей − очень странный сомнительный ход. Мы не до конца нащупали тут всю истину. Во-первых, они генерируют кучу трафика. Во-вторых, тысячам людей это интересно. И это абсолютно нормально и правильно. Мы все любим реалити-шоу. Кто-то следит, как Егор Крид перестукивается с бывшей девушкой через альбом и сторис. Кто-то − как Неймар расстается с «Барселоной» и скучает по ней в объятиях нелюбимой команды.
Но было очень душно и тесно. Хотелось чуть прибраться.
Опять же − никакого наивного радикального донкихоства. Новостей все равно будет много − мир давно устроен слишком широко и сложно, чтобы отдельный человек вывез его масштабы. Инсайды и реалити-шоу все равно будут − так устроены мы все со времен рыцарей, королевств и кнопочных телефонов.
Но что, если просто чуть настроить баланс в этой теме. Немного. По мере сил. Вроде доступная ежедневная практика для каждого из нас.
Мне нравится последний альбом Канье Уэста. И прошлый. И позапрошлый. Короче, мне в целом нравится музыка Канье Уэста. Мне интересно, что он придумывает и как он преломляет реальность. Но мне очень обидно, что я раз за разом ныряю в новости о его заигрывании с невыпуском Donda − и вместо фокусирования на музыке раздражаюсь на шапито и жертвенно ведусь на восторг надувательства. А вместо обсуждения альбома я обсуждаю шоу.
Получается, что хороший музыкант Канье Уэст в моем сознании вытесняется бесформенным пузырем присутствия Канье Уэста. И нет проблем, если мне нравится именно реалити-шоу вокруг него. Но мне на самом деле не нравится − хотя я слежу. Падая туда, я испытываю дискомфорт. Это все какой-то грязный интерес. Потому что после него чувствуешь не кайф любопытства, а тягучую усталость. Я бы хотел не знать этого и концентрироваться только на самой музыке. Но я не могу − пузырь присутствия Канье Уэста все больше самого Канье Уэста.
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
То же самое с Месси. Мне нравится Месси. Он высокохудожественно играет в футбол уже много лет. На это интересно смотреть. Это интересно обсуждать. Но мне также обидно, что я теряю Месси за сиквелами ухода-неухода-перехода Месси. Прошлым летом было все то же самое. Прошел год. И все запускается по кругу.
Я не понимаю, почему фигуры такого масштаба не осознают давление новостей. Они же сами страдают от истеричного внимания к каждой детали своей жизни.
Я не понимаю, почему Канье Уэст не может строить промоутирование шоу на чем-то другом − вот ходить в маске с закрытым лицом, кстати, отличная идея. А альбом просто взять и выпустить − чтобы мы точно так же обсуждали каждую скандальную деталь уже внутри самого альбома.
Я не понимаю, почему Месси не может сначала подписать контракт хоть с кем-нибудь, а потом просто объявить об этом − и мы уже тогда начнем точно так же следить за каждым его шагом, но уже в определенном месте.
Я не понимаю, почему мы подсаживаемся на эти странные зрительские отношения. Как фанатские сердца не вымываются от такого числа холостых выстрелов. И как фанатские мозги воспринимают новости всерьез после стольких обманов. Влияет ли на интерес к музыке или игре раздражающий фон вокруг них? Почему-то чуется, что влияет.
Я не понимаю, где точно найти баланс. И тут очень не хватает мудрых мыслителей.
Но я понимаю, что все это не здорово. Устал. Заплутал. Переживаю. Ладно. Пойду отредактирую еще один текст про уход Месси и обновлю на спотифае страницу Канье Уэста.
Правильно. И тот, и другой сильно переоценены.