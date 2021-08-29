Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков

Канье Уэст представил десятый сольный альбом. Он называется Donda – в честь мамы Канье Уэста. Она умерла в 2007-м от осложнений после пластической операции. Хронометраж альбома Donda составил 1 час и 44 минуты. В него включены 27 треков (до этого было максимум 21). Самый протяженный длится 11 минут и 31 секунду. Называется Jesus Lord pt 2.

В альбомном списке есть и трек Jail pt 2, которые в настоящее время недоступен. Вместо красочной обложки альбома – черный квадрат. Открывающая песня альбома называется Donda Chant. Она состоит из одного слова Donda, которое повторяется с разной интонацией. Этот трек занимает всего 52 секунды, хотя все остальные песни длятся более минуты.

Канье Уэст анонсировал выход альбома Donda еще летом 2020 года. Но постоянно откладывал его представление. Первая дата выхода – 24 июля 2020 года. Реальная – 29 августа 2021 года. За этот год прошло три презентации альбома. Третья состоялась 26 августа. Она запомнилась воссоединением на сцене Ким Кардашьян и самого Канье Уэста.