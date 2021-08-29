Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков
Канье Уэст представил десятый сольный альбом. Он называется Donda – в честь мамы Канье Уэста. Она умерла в 2007-м от осложнений после пластической операции. Хронометраж альбома Donda составил 1 час и 44 минуты. В него включены 27 треков (до этого было максимум 21). Самый протяженный длится 11 минут и 31 секунду. Называется Jesus Lord pt 2.
В альбомном списке есть и трек Jail pt 2, которые в настоящее время недоступен. Вместо красочной обложки альбома – черный квадрат. Открывающая песня альбома называется Donda Chant. Она состоит из одного слова Donda, которое повторяется с разной интонацией. Этот трек занимает всего 52 секунды, хотя все остальные песни длятся более минуты.
Канье Уэст анонсировал выход альбома Donda еще летом 2020 года. Но постоянно откладывал его представление. Первая дата выхода – 24 июля 2020 года. Реальная – 29 августа 2021 года. За этот год прошло три презентации альбома. Третья состоялась 26 августа. Она запомнилась воссоединением на сцене Ким Кардашьян и самого Канье Уэста.
Кардашьян вышла на сцену в свадебном платье, хотя ранее вообще подавала на развод с Уэстом. До этого она была еще на одном мероприятии, но в черной одежде. Главная презентация альбома Donda проходила на стадионе Soldier Field. Арена рассчитана на 40 тысяч мест. В последнее время Канье Уэст и сам жил на стадионе, чтобы завершить написание альбома.
Time пишет, что отсылки к Ким Кардашьян есть сразу в нескольких песнях альбома. Ранее изменялся список треков и их смысл. Канье Уэст выкладывал в твиттер одну подборку, потом удалял – показывал другую. Затем он вообще забросил работу над альбомом – вернулся к ней только в конце 2020 года. Повлияли пандемия и желание побыть с близкими.
Donda – это не просто личный проект Канье Уэста. В альбоме есть голосовые вставки от других музыкантов. The Weeknd и Lil Baby участвуют вокалом в песне Hurricane, ArianaGrande и Pusha T – в песне Donda. И это только одни из многих участников Donda. Сейчас фанаты понимают замысел альбома через ответ на семейные проблемы Канье Уэста.
Люди так устали от обещаний Уэста, что уже совсем не верили в скорый выход его проекта. Недавно Уэст опять сорвал дедлайн – обещал показать Donda 5 августа. Чуть раньше говорил про 23 июля. Зато мелькало множество отрывков: мы даже рассказывали про один из них с отсылкой к Олимпиаде-2020. В ролике снялась бегунья, пропустившая Олимпиаду из-за допинга.
Важно, что даже сейчас альбом Donda нельзя считать законченным произведением. Канье Уэст обожает переделки в уже вышедшем материале. В 2016-м он уже постоянно менял альбом The Life Of Pablo. Недоступный трек, возможно, скоро станет доступным. Посты в инстаграме Уэста намекают на то, что есть проблемы с разрешением. Может появиться и другая обложка.
Где послушать новый альбом Donda от Канье Уэста:
Бонус: у альбома уже есть собственный твиттер-аккаунт:
А так выходу альбома радуется сервис Sporify: