Эксперименты «Локо» – и 8:0 за три матча. Баринов вернулся с ассистом, Смолов вышел и забил через пару минут

Новый защитник Пабло играет в центре то с Чорлукой, то с Мурило.

Из-за отсутствия Игнатьева правый полузащитник Рыбчинский постоянно играет на фланге защиты.

В центре поля третий старт подряд у 19-летнего полузащитника Мухина. Нет Антона Миранчука.

Ни Зе Луиша, ни Смолова – пару нападения составляют Лисакович и Камано. Камано ранее использовался на разных позициях, но не центрфорвардом. Да и Рифат Жемалетдинов больше был известен как крайний полузащитник, но все чаще играет в центре.

Возобновление сезона при всех проблемах получилось безошибочным.

«Локомотив» вышел в четвертьфинал Кубка России, устранив «Тамбов» – Пабло забил в первой же игре, отличился даже Камано (первый гол за клуб). «Локо» обыграл 2:0 ЦСКА – победный гол забил другой форвард Лисакович. У Николича так себе статистика с другими российскими топ-клубами, но ЦСКА за семь месяцев он обыграл три раза.

Далее – разгром «Арсенала». И он не менее приятен, чем победа над ЦСКА. Сразу по нескольким пунктам:

• Вернулся Федор Смолов. Вышел на 69-й, забил на 71-й, да еще каким прекрасным ударом: