Эксперименты «Локо» – и 8:0 за три матча. Баринов вернулся с ассистом, Смолов вышел и забил через пару минут
«Локомотив» тяжело заканчивал 2020-й год с 0:5 от «Краснодара» и поражением в Химках, но и к возобновлению сезона подходил с серьезными кадровыми проблемами.
Из-за этого Марко Николич расставил оставшихся игроков так, что состав «Локо» на играх с «Тамбовом», ЦСКА и «Арсеналом» каждый раз напоминал экспериментальный.
- Новый защитник Пабло играет в центре то с Чорлукой, то с Мурило.
- Из-за отсутствия Игнатьева правый полузащитник Рыбчинский постоянно играет на фланге защиты.
- В центре поля третий старт подряд у 19-летнего полузащитника Мухина. Нет Антона Миранчука.
- Ни Зе Луиша, ни Смолова – пару нападения составляют Лисакович и Камано. Камано ранее использовался на разных позициях, но не центрфорвардом. Да и Рифат Жемалетдинов больше был известен как крайний полузащитник, но все чаще играет в центре.
Возобновление сезона при всех проблемах получилось безошибочным.
«Локомотив» вышел в четвертьфинал Кубка России, устранив «Тамбов» – Пабло забил в первой же игре, отличился даже Камано (первый гол за клуб). «Локо» обыграл 2:0 ЦСКА – победный гол забил другой форвард Лисакович. У Николича так себе статистика с другими российскими топ-клубами, но ЦСКА за семь месяцев он обыграл три раза.
Далее – разгром «Арсенала». И он не менее приятен, чем победа над ЦСКА. Сразу по нескольким пунктам:
• Вернулся Федор Смолов. Вышел на 69-й, забил на 71-й, да еще каким прекрасным ударом:
Смолов не забивал с сентября, а два результативных очка в матче не набирал со времен Суперкубка-2019, где забил и ассистировал в игре с «Зенитом». В Туле он поучаствовал в двух голах за четыре минуты – после своего забитого мяча прострелил на Мурило.
• Голевой пас Дмитрия Баринова в конце матча на Жемалетдинова. Так счет стал крупным, а для Баринова особая радость в полноценном возвращении. Почти полгода он пропустил из-за травмы крестообразных связок, вышел на минутку в дерби с ЦСКА, а с «Арсеналом» уже появился за 20 минут до конца. И выложил отличный ассист:
• За девять туров до конца «Локомотив» – седьмой, до тройки призеров – всего четыре очка, так что вся борьба впереди. На зимнюю паузу клуб уходил, опережая, например, 11-ю команду всего на три очка, теперь отрыв от этой позиции уже восемь баллов – вниз можно не смотреть. Самое интересное – как «Локо» выдержит борьбу, ведь почти половина из оставшихся игр будет проведена с конкурентами – «Сочи», «Спартаком», «Ростовом», «Динамо».
Переоценивать стартовые 8:0 в 2021-м не стоит – «Локо» играл с проблемным «Тамбовом», не забивающим более 700 минут «Арсеналом», да и мог потерять очки с ЦСКА. Самое позитивное здесь – в том, что результат был добыт с учетом серьезных кадровых проблем и эксперименты прошли успешно.
А какой импульс клубу придает возвращение травмированных – показали последние 20 минут в Туле.