Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
В «Локомотиве» смена руководства. Ушел Кикнадзе, ушел председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Полностью обновлен совет директоров.
Главные изменения такие:
- Новый гендиректор – Владимир Леонченко.
- Новый председатель СД – Анатолий Плутник.
Леонченко продавливал жесткий лимит на легионеров и был помощником губернатора Воронежской области
Владимир Леонченко – бывший футболист, в карьере которого было восемь команд. Леонченко – воспитанник «Динамо», главный отрезок карьеры (около сотни матчей с 1999-й по 2003-й и должность капитана) провел в «Торпедо». При этом заскакивал даже в «Локомотив» – провел там 1994 год.
В 2006 году Леонченко завершил карьеру. Главные пункты его дальнейшей карьеры:
1. Работал в РФС на посту председателя совета и исполнительного директора профсоюза футболистов.
Вместе с Карпиным он представлял программу (от 2014 года) развития русского футбола, которую подписывали Семак и Писарев. Основные направления: разработка внутреннего ФФП для финансовой конкурентоспособности команд; запрет на легионеров в ФНЛ и уменьшение их числа в РПЛ.
Сейчас Леонченко выступает за превращение РПЛ в закрытую лигу.
2. «Локомотив» – третий клуб в послеигровой карьере Леонченко. В 2009-м (по 2010-й) он был тренером-селекционером «Томи». С 2019-го год работал в «Факеле».
В «Факел» он приходил, когда главой клуба назначили Романа Асхабадзе. При этом Леонченко должности в «Факеле» не получил, зато вошел в состав наблюдательного совета и стал советником губернатора Воронежской области.
При нем «Факел» в прошлом сезоне занял предпоследнеее место в таблице ФНЛ.
3. Также Леонченко занимался агентсткой деятельностью.
Были слухи, что назначение Ломаченко в «Локомотив» лоббировал бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Сам Дворкович про это сказал:
«Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу «Локомотиву», но абсолютно не причастен к этим кадровым решениям. Мое влияние на процессы – это слухи».
Председатель совета директоров еще недавно работал в ЦСКА и даже был журналистом
Анатолий Плутник с мая-2020 работал в совете директоров ЦСКА. Но его приглашение в «Локомотив» не совпало с той должностью.
Журналист Василий Конов пишет, что он вышел из совета директоров ЦСКА еще до назначения в «Локо».
«Дед Мороз существует!» Фанаты «Локо» празднуют уход Кикнадзе
Что еще известно о Плутнике:
- У Плутника два образования. Во время обучения он работал корреспондентом в «Метро» и «Литературной газете».
- В разное время работал на высших должностях в АИЖК (Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию), ЖКХ. С 2008 года по 2013-й был помощником первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. Также Плутник работал на должности заместителя руководителя секретариата главы правительства.
- Участвовал в организации ЧМ.
- В начале марта стал главой компании «Новый город». Учредители – «ИнфраВЭБ» и «ВЭБ-Капитал».
- С конца июля он занимал должность заместителя гендиректора РЖД.
- С апреля входил в совет директоров ЦСКА.
Бонус – в составе руководителей «Локомотива» появился человек, при котором Семин поссорился с президентом Филатовым и ушел в сборную
23 декабря «Локомотив» на официальном сайте объявил о смене руководства. Незаметный герой этого обновления – Геннадий Фадеев, который вошел в состав совета директоров.
Фадееву 83. И это его не первая связь с «Локомотивом». Фадеев был первым министром путей сообщения РФ и формально помог Семину сделать «Локомотив» чемпионом.
Второй период Семина в «Локомотиве» начался в 1992 году – тогда же Фадеев получил должность в министерстве путей сообщения. Семин работал в «Локомотиве» до 2005-го. За это время он дважды побеждал в чемпионате, взял три Кубка России, по разу победил в Суперкубке и Кубке Содружества. Фадеев все это время был рядом.
С 1999-го он был начальником Московской железной дороги. В 2002-м снова стал министром МПС. В 2003-м Фадеев стал первым президентом «РЖД» (формальный владелец и главный спонсор «Локомотива»). На этой должности Фадеев пережил один из самых скандальных уходов в истории «Локомотива».
В 2005-м Семина звали в сборную. По этой теме было два мнение. Первое – самого Семина: он хотел совмещения должностей в «Локомотиве» и в сборной. Второе – от Валерия Филатова (бывшего президента клуба) – который не разрешал Семину совмещать.
В начале апреля 2005-го Семин говорил, что не уйдет из «Локомотива». 19 апреля того года Семин ушел из клуба. После этого Филатов дал интервью:
– Когда было принято окончательное решение о том, что Семин оставит пост главного тренера команды?
– После встречи недельной давности, в которой помимо меня принимали участие президент РФС Виталий Мутко и президент ОАО «Российские железные дороги» Геннадий Фадеев.
– Позиция Фадеева совпала с вашей?
– Да. Он-то и предложил Семину сделать выбор: или клуб – или сборная. Юрий Павлович выбрал сборную.
Сам Семин позже говорил так:
«Уход из «Локомотива» при таких обстоятельствах (20-30% на выход в финальную часть ЧМ) был бы для меня громаднейшим риском. Вот я и поставил условие: совмещение до окончания отборочного турнира. И Мутко на это согласился. Тогдашний министр путей сообщения Геннадий Фадеев – тоже. Резко против был только Филатов».