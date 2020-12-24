Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА

Леонченко продавливал жесткий лимит на легионеров и был помощником губернатора Воронежской области

Владимир Леонченко – бывший футболист, в карьере которого было восемь команд. Леонченко – воспитанник «Динамо», главный отрезок карьеры (около сотни матчей с 1999-й по 2003-й и должность капитана) провел в «Торпедо». При этом заскакивал даже в «Локомотив» – провел там 1994 год.

В 2006 году Леонченко завершил карьеру. Главные пункты его дальнейшей карьеры:

1. Работал в РФС на посту председателя совета и исполнительного директора профсоюза футболистов.

Вместе с Карпиным он представлял программу (от 2014 года) развития русского футбола, которую подписывали Семак и Писарев. Основные направления: разработка внутреннего ФФП для финансовой конкурентоспособности команд; запрет на легионеров в ФНЛ и уменьшение их числа в РПЛ.

Сейчас Леонченко выступает за превращение РПЛ в закрытую лигу.