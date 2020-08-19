Федор Смолов
РПЛ
Локомотив
😐 Упс. Смолов промазал с двух метров
19 августа, 17:14
В матче против «Урала» Федор Смолов не попал по воротам после подачи с углового. До них было несколько метров.
После возвращения из Испании у Смолова еще нет голов за «Локомотив». В аренде за «Сельту» он забивал только «Реалу» и «Барселоне», над чем в твиттере продолжают иронизировать.
Речь об Эзекиле Хенти, которого «Локомотив» купил за 5 млн евро. За 17 матчей он забил один гол.
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Верните Хенти.
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