Федор Смолов
РПЛ
Локомотив
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#Федор Смолов #РПЛ #Локомотив

😐 Упс. Смолов промазал с двух метров

19 августа, 17:14

В матче против «Урала» Федор Смолов не попал по воротам после подачи с углового. До них было несколько метров.

После возвращения из Испании у Смолова еще нет голов за «Локомотив». В аренде за «Сельту» он забивал только «Реалу» и «Барселоне», над чем в твиттере продолжают иронизировать.

Речь об Эзекиле Хенти, которого «Локомотив» купил за 5 млн евро. За 17 матчей он забил один гол.

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vladik12
20 августа, 20:39

Верните Хенти.

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