Сборная России сыграла в «Что? Где? Когда?». Игру вел знаток Левин, вопросы задавали рэпер OBLADAET и актер Петров

Первый раунд

Вопрос: «Это было не так давно. Обнявшись, они пели: «Мы готовы к смерти, страна нас позвала. Кто же нас тогда победит?» Их и не победили. О ком это речь?»

Ответ: это строчки из гимна Италии, которая выиграла Евро.

Сафонов дал правильную версию.

Второй раунд

Вопрос от блогера Егора Шипа о матче «Галатасарай» – «Ювентус», который был остановлен и доигрывался на следующий день. Как сотрудники стадиона схитрили?

Правильный ответ вы знаете – сотрудники расчистили одну половину поля, чтобы «Ювентусу» было сложнее атаковать. Футболисты вспомнили, что был снегопад, но ответили про отключенный подогрев поля. 1:1.

Третий раунд

«Однажды под новый год Касильяс и Иньеста спонтанно организовали автограф-сессию, которая привела в восторг тех, кто узнал футболистов. В чем была необычность мероприятия?»

Ответ – Касильяс и Иньеста брали автографы у случайных прохожих. Смолов ответил, что они играли в снежки и давали автографы тем, кто их узнавал.

Четвертый раунд

Вопрос от актера Александра Петрова: «В Молдавии выпал снег, из-за которого было не видно разметку. Они интересно вышли из ситуации, использовав то, что лежит в черном ящике».

В белом (не черном ящике) лежала бутылка вина. Миранчук дал правильный ответ. 2:2.