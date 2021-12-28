Сборная России сыграла в «Что? Где? Когда?». Игру вел знаток Левин, вопросы задавали рэпер OBLADAET и актер Петров
Сборная России выпустила на ютубе новогодний ролик – это квиз в формате «Что? Где? Когда?».
Можете посмотреть его целиком.
Мы перескажем.
Играют: Федор Смолов, Матвей Сафонов, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Даниил Фомин.
Ведет игру Борис Левин – спортивный журналист и обладатель хрустальных и бриллиантовых сов в ЧГК.
Правила такие же, как и в ЧГК. Минута на размышление, игра до шести очков. Только все вопросы о футболе, и игроки сами выбирают вопрос через номер. В каждом раунде Левин выбирал капитана (это отсылка к тому, как постоянно в сборной меняет капитанов Карпин).
Первый раунд
Вопрос: «Это было не так давно. Обнявшись, они пели: «Мы готовы к смерти, страна нас позвала. Кто же нас тогда победит?» Их и не победили. О ком это речь?»
Ответ: это строчки из гимна Италии, которая выиграла Евро.
Сафонов дал правильную версию.
Второй раунд
Вопрос от блогера Егора Шипа о матче «Галатасарай» – «Ювентус», который был остановлен и доигрывался на следующий день. Как сотрудники стадиона схитрили?
Правильный ответ вы знаете – сотрудники расчистили одну половину поля, чтобы «Ювентусу» было сложнее атаковать. Футболисты вспомнили, что был снегопад, но ответили про отключенный подогрев поля. 1:1.
Третий раунд
«Однажды под новый год Касильяс и Иньеста спонтанно организовали автограф-сессию, которая привела в восторг тех, кто узнал футболистов. В чем была необычность мероприятия?»
Ответ – Касильяс и Иньеста брали автографы у случайных прохожих. Смолов ответил, что они играли в снежки и давали автографы тем, кто их узнавал.
Четвертый раунд
Вопрос от актера Александра Петрова: «В Молдавии выпал снег, из-за которого было не видно разметку. Они интересно вышли из ситуации, использовав то, что лежит в черном ящике».
В белом (не черном ящике) лежала бутылка вина. Миранчук дал правильный ответ. 2:2.
Пятый раунд
«Ильзату Ахметов не хватило нескольких часов, чтобы сыграть на молодежном Евро. Что поторопился сделать Ахметов в свое время?»
Ответ – родиться. Ахметов родился 31 декабря. Зобнин правильно ответил.
Шестой раунд
«В 2013 году женская сборная России прилетела в Атланту, где планировался товарищеский матч против США. Но организаторы перенесли матч из-за сильнейшего снегопада. Тренер России не понимал: матч ведь должен пройти в манеже. Почему организаторы перенесли игру?»
Смолов сразу раскрутил до правильного ответа. Атланта – солнечный город, и там снегопад – событие. Люди остались дома, потому что не у всех есть зимняя резина.
Седьмой раунд. Блиц! (простенький)
№1. «Когда в 1961 году в ходе осенне-зимнего турне сборной СССР по Америке, сборная Аргентины ей впервые проиграла, местная газета озаглавила отчет о матче: «Месхи – три миллиона песо, Метревели – три миллиона песо, Яшин – ???»
Да, ответ – «бесценный». Все сразу догадались.
№2. «Перед Рождеством пивной спонсор сборной Испании подарил ей в год победы на Евро 1742 литра пива. Больше всего пива (95 литров) досталось Пепе Рейне, который был запасным вратарем. Меньше всего (70 литров) получил Касорла. Как распределялось пиво между игроками?»
По весу. Смолов отгадал.
№3. «Джордж Бест рассказывал: «Однажды в новогоднем шоу я сказал, что IQ Гаскойна меньше, чем его номер на футболке». Гаскойн узнал об этом, разыскал меня и спросил. Что?»
«А что такое IQ». Сборная России повела 5:2
Не доверяйте IQ-тесту. Сейчас у него тысяча версий, ученые до сих пор спорят, а в истории использования – сумбур и спекуляции
Восьмой раунд
Рэпер OBLADAET спросил: «Игрок «Вест Хэма» Марко Антонио разбил машину в результате столкновения с ограждением возле своего дома. Игрок не пострадал, а аварию назвали новогодней. Почему?»
Антонио был в костюме снеговика. Сборная не ответила. 5:3. Интрига.
Девятый раунд
«На первом матче сезона в VIP-ложе стадиона «Челси» пустовало одно место. Когда и на следующих матчах кресло пустовало, болельщики предположили, что фанат умер. Но когда он все-таки появился в середине сезона, то к нему кинулись с расспросами. Почему он так долго не приходил на стадион?»
Жена купила абонемент мужу на сезон, но подарила его только на новогодних праздниках, когда уже полсезона прошло. Зобнин ответил правильно. 6:3, сборная победила.
Если бы проиграла, то в качестве наказания им бы пришлось петь новогоднюю песню.