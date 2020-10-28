Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Два матча Матвея Сафонова в этой Лиге чемпионов.
Первый – ничья «Краснодара» и «Ренна» (1:1).
В этой встрече Сафонов тащил и делал много важных сейвов. Был такой.
И такой.
И такой.
Сафонов спасал в очень опасных моментах.
Даже в пропущенном голе Сафонов не виноват. Пенальти привез не он, а сам удар практически отбил.
WhoScored насчитал шесть сейвов Сафонова в этом матче. Отец Сафонова говорил:
«После матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?»
Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают».
Второй матч Сафонова – поражение «Краснодара» от «Челси» (0:4).
Здесь нужно сказать: в определенный момент «Краснодар» почти на равных рубился с «Челси». Идиллия разрушилась во втором тайме. Поплыла вся команда.
Сафонову можно предъявить только за пару моментов. Это первый гол, забитый Хадсоном-Одои. Мяч попал в руки Сафонову и отскочил в ворота.
Второй момент случился под конец игры. Когда футболисты «Челси» прошлись через оборону «Краснодара», а мяч после удара Пулишича пролетел между ног Сафонову.