Матвей Сафонов
Лига чемпионов
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
Краснодар
Челси
Ренн
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#Матвей Сафонов #Лига чемпионов #Краснодар #Челси #Ренн #Кристиан Пулишич #Каллум Хадсон-Одои

Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног

39 минут назад
Илья Егоров

imago-images.de/Global Look Press

Два матча Матвея Сафонова в этой Лиге чемпионов.

Первый – ничья «Краснодара» и «Ренна» (1:1).

В этой встрече Сафонов тащил и делал много важных сейвов. Был такой.

И такой.

И такой.

Сафонов спасал в очень опасных моментах.

Даже в пропущенном голе Сафонов не виноват. Пенальти привез не он, а сам удар практически отбил.

WhoScored насчитал шесть сейвов Сафонова в этом матче. Отец Сафонова говорил:

«После матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?»

Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают».

Второй матч Сафонова – поражение «Краснодара» от «Челси» (0:4).

Здесь нужно сказать: в определенный момент «Краснодар» почти на равных рубился с «Челси». Идиллия разрушилась во втором тайме. Поплыла вся команда.

Сафонову можно предъявить только за пару моментов. Это первый гол, забитый Хадсоном-Одои. Мяч попал в руки Сафонову и отскочил в ворота.

Второй момент случился под конец игры. Когда футболисты «Челси» прошлись через оборону «Краснодара», а мяч после удара Пулишича пролетел между ног Сафонову.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Хадсон-Одои 37
Вернер 76
Зиеш 79
Пулишич 90
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