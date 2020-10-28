Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног

WhoScored насчитал шесть сейвов Сафонова в этом матче. Отец Сафонова говорил:

«После матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать мое отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?» Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают».

Второй матч Сафонова – поражение «Краснодара» от «Челси» (0:4).

Здесь нужно сказать: в определенный момент «Краснодар» почти на равных рубился с «Челси». Идиллия разрушилась во втором тайме. Поплыла вся команда.

Сафонову можно предъявить только за пару моментов. Это первый гол, забитый Хадсоном-Одои. Мяч попал в руки Сафонову и отскочил в ворота.