Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
В этом году закончился 10-летний период карьеры Давида Сильвы в «Манчестер Сити». За это время он четыре раза выиграл АПЛ, дважды – Кубок Англии, три раза – Суперкубок Англии и пять раз побеждал в Кубке Лиги. В «Манчестер Сити» так сильно полюбили его, что даже решили поставить статую рядом со стадионом.
Но контракт Сильвы с «Сити» закончился, подписывать новое соглашение он не стал (хотя предлагали) – вместо этого занялся поиском новой команды. В разное время говорили об интересе к Сильве со стороны команд из Италии, Испании, США и ОАЭ. Самый последний явный вариант – «Лацио».
Как менялась информация о переходе Давида Сильвы в «Лацио»:
- 28 июля. «Лацио» стал лидером в гонке за Сильву. В нем лично заинтересован Симоне Индзаги.
- 6 августа. «Лацио» предложил ему 3-летний контракт на 3 млн евро в год. Источник информации – известный журналист Николо Скира.
Через день отец Сильвы сказал: «На данный момент у него есть много предложений, и он должен решить. Я был бы очень рад, если бы он подписал контракт с «Лацио». Для него это была бы изумительная возможность. Я знаю, что его возвращение в Испанию маловероятно».
- 9 августа. Все тот же Никола Скира говорит, что все согласовано. Стороны готовы к объявлению трансфера.
- 16 августа. Сильва тянет с подписью в контракте. «Лацио» это не устраивает – клуб может отказаться от него.
Через два дня (18 августа) после этой новости Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад», с которым подписал контракт до 2022 года. «Лацио» отреагировал на это. От лица клуба выступил спортивный директор Игли Таре:
«Я узнал о переходе Давида Сильвы в «Реал Сосьедад». Очень уважаю его как футболиста, но не как человека».
«Сосьедад» – второй баскский клуб в карьере Сильвы. До этого он играл за «Эйбар», когда на сезон-2004/05 его туда в аренду отправила «Валенсия». Ничем особенным тот отрывок карьеры Сильвы не запомнился, зато с ним происходили интересные истории:
⛄️ Сильва родом с Канарских островов, где обычно зимой температура не ниже 10 градусов тепла. В Эйбаре зимы холоднее, но Сильва об этом не подозревал – не купил обогреватель домой и несколько дней, пока не съездил за ним в магазин.
❄️ На Канарах нет снега. Поэтому он звонил маме за консультацией: как правильно почистить машину от снега и льда.
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Ситуация с Сильвой и «Лацио» – второй случай за два года, когда футболист кидает римскую команду. В 2018-м Малком договорился с «Ромой», но в последний момент отказался от контракта и уехал в «Барсу».
«Рома» потом долго злилась, а ее диктор даже не объявил Малкома, когда тем же летом был очный товарищеский матч.
Крайне некрасиво поступил Давид, правильные слова от босса Лацио
Бессовестный врунишка!