Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию

В этом году закончился 10-летний период карьеры Давида Сильвы в «Манчестер Сити». За это время он четыре раза выиграл АПЛ, дважды – Кубок Англии, три раза – Суперкубок Англии и пять раз побеждал в Кубке Лиги. В «Манчестер Сити» так сильно полюбили его, что даже решили поставить статую рядом со стадионом.

Но контракт Сильвы с «Сити» закончился, подписывать новое соглашение он не стал (хотя предлагали) – вместо этого занялся поиском новой команды. В разное время говорили об интересе к Сильве со стороны команд из Италии, Испании, США и ОАЭ. Самый последний явный вариант – «Лацио».

Как менялась информация о переходе Давида Сильвы в «Лацио»:

28 июля. «Лацио» стал лидером в гонке за Сильву. В нем лично заинтересован Симоне Индзаги.

6 августа. «Лацио» предложил ему 3-летний контракт на 3 млн евро в год. Источник информации – известный журналист Николо Скира.



Через день отец Сильвы сказал: «На данный момент у него есть много предложений, и он должен решить. Я был бы очень рад, если бы он подписал контракт с «Лацио». Для него это была бы изумительная возможность. Я знаю, что его возвращение в Испанию маловероятно».

Через день отец Сильвы сказал: «На данный момент у него есть много предложений, и он должен решить. Я был бы очень рад, если бы он подписал контракт с «Лацио». Для него это была бы изумительная возможность. Я знаю, что его возвращение в Испанию маловероятно». 9 августа. Все тот же Никола Скира говорит, что все согласовано. Стороны готовы к объявлению трансфера.

16 августа. Сильва тянет с подписью в контракте. «Лацио» это не устраивает – клуб может отказаться от него.

Через два дня (18 августа) после этой новости Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад», с которым подписал контракт до 2022 года. «Лацио» отреагировал на это. От лица клуба выступил спортивный директор Игли Таре:

«Я узнал о переходе Давида Сильвы в «Реал Сосьедад». Очень уважаю его как футболиста, но не как человека».