Фото Сильвы с «Этихада» – 💔 Он сыграл последний матч на этом стадионе
Давид Сильва вышел на 81-й минуте матча «Ман Сити» с «Реалом». Через минуту ворвался в штрафную и чуть не забил. Через пять – красиво бил со штрафного, немного не попал. Через 15 – завершил выступления на «Этихаде».
Сильва покидает «Ман Сити». С АПЛ он уже попрощался. Настал черед стадиона.
Об уходе из «Ман Сити» Сильва объявлял еще год назад. «Этот сезон последний. Десять лет мне достаточно», – сказал он тогда. Сезон растянулся до августа, и этот момент настал после матча Лиги чемпионов.
Куда дальше? Отец Сильвы сказал, что сыну нравится Серия А, на данный момент у него хватает предложений, а возвращение в Испанию пока маловероятно.
Сильва сыграл десять сезонов за «Ман Сити». Он остановился на отметке в 435 матчей во всех турнирах. Он – десятый по количеству матчей в истории клуба и лидер по играм в еврокубках.
Наверное, ключевой символ "Сити" текущей арабской эпохи.
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