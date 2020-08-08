Фото Сильвы с «Этихада» – 💔 Он сыграл последний матч на этом стадионе

Об уходе из «Ман Сити» Сильва объявлял еще год назад. «Этот сезон последний. Десять лет мне достаточно», – сказал он тогда. Сезон растянулся до августа, и этот момент настал после матча Лиги чемпионов.

Куда дальше? Отец Сильвы сказал, что сыну нравится Серия А, на данный момент у него хватает предложений, а возвращение в Испанию пока маловероятно.

Сильва сыграл десять сезонов за «Ман Сити». Он остановился на отметке в 435 матчей во всех турнирах. Он – десятый по количеству матчей в истории клуба и лидер по играм в еврокубках.