Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»

Конец сезона-2019/20 (точнее, сценарий конца) не определен. Но ощущение дежавю этот сезон уже вызвал. Итальянский чемпионат уже прерывали в самом разгаре, когда «Лацио» был одним из претендентов на чемпионство. Это произошло в 1915 году, а определение чемпионства в настоящее время называют одной из самых чудовищных ошибок в истории итальянского футбола.

Почему чемпионат Италии приостановили в 1915 году? Почему случился скандал?

В начале XX века формат проведения чемпионата Италии сильно отличался от современного варианта. Во-первых, не было такого количества команд. Во-вторых, пара финалистов определялась за счет победителей плей-офф разных регионов Италии.

«Лацио» стал первым финалистом, но чемпионат прервала Первая мировая война – в мае 1915-го появился итальянский фронт, перечеркнувший все спортивные мероприятия в стране до 1919 года. Финалисты ни южного, ни северного, ни центрального регионов, которые разыграли бы между собой еще одну путевку в финал, не были определены.

С момента образования чемпионата Италии клубы с севера страны постоянно играли в финале. «Дженоа» же на тот момент был сильнейшим и богатейшим клубом страны. Еще одним отличительным преимуществом «Дженоа» была поддержка со стороны руководителей Италии (по некоторым данным, команду поддерживал и Виктор Эммануил III – глава Италии во время Первой мировой войны).

На момент 1915 года перформанс «Лацио» стал открытием: он относительно недавно получил статус профессиональной команды и проводил лишь третий сезон на высоком уровне (до этого выступал в региональных лигах). В возможностях «Дженоа» же никто не сомневался. Сезон-1914/15 до войны остался без победителя. Зато в 1919 году, когда Италия избавилась от следов войны, Федерация футбола неожиданно сделала победителем того сезона «Дженоа», просто посчитав его сильнейшим представителем из всех клубов, которые вышли в решающую стадию. Хотя команда не вышла даже в финал.