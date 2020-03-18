Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
«Лацио» – главное открытие Серии А. Со сравнительно скромными ресурсами (относительно «Интера» и «Юве») «Лацио» с двух ног влетел в чемпионскую гонку. Беспроигрышная серия в чемпионате, тянущаяся с сентября; бомбардир (Иммобиле) в самом расцвете сил, показывающий лучший футбол в карьере; скромный и достаточно сильный тренер, который по-прежнему уверен, что потолок этого «Лацио» – путевка в ЛЧ. Все это подбросило команду на вторую строчку. Расстояние до «Юве» всего одно очко. Отрыв от «Интера» – 6 баллов.
Ситуацию портит только вирус, приостановивший всю футбольную Европу. Точного сценария, по которому продолжится чемпионат Италии после конца эпидемии, нет. Есть только слухи: что сезон остановят, а чемпионство достанется «Юве»; что скудетто разыграют в кубковом формате; что все дождутся спада вируса и доиграют сезон летом.
Конец сезона-2019/20 (точнее, сценарий конца) не определен. Но ощущение дежавю этот сезон уже вызвал. Итальянский чемпионат уже прерывали в самом разгаре, когда «Лацио» был одним из претендентов на чемпионство. Это произошло в 1915 году, а определение чемпионства в настоящее время называют одной из самых чудовищных ошибок в истории итальянского футбола.
Почему чемпионат Италии приостановили в 1915 году? Почему случился скандал?
В начале XX века формат проведения чемпионата Италии сильно отличался от современного варианта. Во-первых, не было такого количества команд. Во-вторых, пара финалистов определялась за счет победителей плей-офф разных регионов Италии.
«Лацио» стал первым финалистом, но чемпионат прервала Первая мировая война – в мае 1915-го появился итальянский фронт, перечеркнувший все спортивные мероприятия в стране до 1919 года. Финалисты ни южного, ни северного, ни центрального регионов, которые разыграли бы между собой еще одну путевку в финал, не были определены.
С момента образования чемпионата Италии клубы с севера страны постоянно играли в финале. «Дженоа» же на тот момент был сильнейшим и богатейшим клубом страны. Еще одним отличительным преимуществом «Дженоа» была поддержка со стороны руководителей Италии (по некоторым данным, команду поддерживал и Виктор Эммануил III – глава Италии во время Первой мировой войны).
На момент 1915 года перформанс «Лацио» стал открытием: он относительно недавно получил статус профессиональной команды и проводил лишь третий сезон на высоком уровне (до этого выступал в региональных лигах). В возможностях «Дженоа» же никто не сомневался. Сезон-1914/15 до войны остался без победителя. Зато в 1919 году, когда Италия избавилась от следов войны, Федерация футбола неожиданно сделала победителем того сезона «Дженоа», просто посчитав его сильнейшим представителем из всех клубов, которые вышли в решающую стадию. Хотя команда не вышла даже в финал.
Это решение – скандал. Руководство «Лацио» оспаривало его до Второй мировой войны. Руководство «Лацио» оспаривало его в 70-х и 80-х. «Лацио» судилось и судится из-за него даже в этом тысячелетии.
Историю вспомнили болельщики, клуб нанял юристов, историков и заново запустил дело
«Лацио» все еще помнит о том отобранном скудетто. В 2015-м клуб нанял известного футбольного юриста Джанлуку Миньони, нескольких историков (которые изучили заметки в газетах, вышедших в 1915-м, автобиографии футболистов и руководителей команд и Федерации из того времени). Миньони запустили петицию, главной целью которой был пересмотр итогов сезона-1914/15 – ее поддержали около 70 тысяч итальянцев со всей страны.
«Лацио» подал иск на пересмотр результатов сезона-1914/15 в 2016-м. Его изучали 3 года, после чего передали дела в итальянский арбитражный суд.
Миньони руководствовался такими аргументами:
1. Газетными заметками от 1919 года, в которых сказано: чемпион-1915 определялся голосованием среди руководителей лиги.
2. Принципиальным отказом руководства Лиги доиграть сезон и решением функционером о немедленном старте сезона-1919/20.
У «Дженоа» тоже были свои аргументы в этом разбирательстве:
- Не доказана предвзятость футбольных властей в отношении к клубу.
- Превосходство «Дженоа» в финансовом и в физическом плане над почти всеми командами (исключение – «Торино», за который тоже болели люди из итальянского парламента в то время) чемпионата.
В феврале 2019-го, когда специальная комиссия все же приняло дело, Миньони дал интервью Tuttosport, в котором сообщил, что доволен даже настолько затянувшимся процессом.
«Ни «Дженоа», ни кто-либо другой не продемонстрировал нам реальных доказательств, доказывающих правильность чемпионства «Дженоа». Я доволен, что Федерация футбола взялась за это дело. Конечно, нас ждут долгие месяцы и даже годы разбирательств, но я действительно рад, что под это дело создали специальную комиссию. Современные болельщики должны знать: историю часто перевирают. Когда-нибудь мы добьемся, что победителем сезона-1914/ 15 признают именно «Лацио».
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Когда стало известно, что сезон чемпионата Италии приостановят из-за коронавируса, пресс-атташе «Лацио» Артуро Диаконале в фейсбуке написал текст по теме отобранного у команды чемпионства в 1915 году.
«Этот чемпионат очень похож на тот, что был в 1915-м. Тогда у «Лацио» отобрали скудетто, и я считаю, что это решение было одной из важнейших ошибок в истории итальянского футбола. Нам нужно следить, чтобы что-то подобное не произошло и сейчас. Коронавирус прервал сезон Серии А, когда «Лацио» впервые за много сезонов борется за золотые медали. Я очень надеюсь, что в 2020-м руководители лиги, когда эпидемия уйдет, не примет неправильных решений».