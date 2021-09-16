Вратарь смахнул мяч в штангу и пропустил – из-за этого «Лацио» проиграл в Турции

В первом туре Лиге Европы «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Марселем», а лидером в группе стал «Галатасарай», обыгравший «Лацио» со счетом 1:0.

Единственный гол был дико комичным и даже напомнил Евро-2020.

На 66-й минуте Мануэль Ладзари странным образом прервал навес с фланга – запустил мяч вверх. А голкипер «Лацио» Томас Стракоша, пытаясь словить мяч, закинул его себе в ворота. И ведь ему никто не мешал.

Мяч от руки Стракоши ударился в штангу, отлетел обратно в него и завалился в ворота.