Вратарь смахнул мяч в штангу и пропустил – из-за этого «Лацио» проиграл в Турции
В первом туре Лиге Европы «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Марселем», а лидером в группе стал «Галатасарай», обыгравший «Лацио» со счетом 1:0.
Единственный гол был дико комичным и даже напомнил Евро-2020.
На 66-й минуте Мануэль Ладзари странным образом прервал навес с фланга – запустил мяч вверх. А голкипер «Лацио» Томас Стракоша, пытаясь словить мяч, закинул его себе в ворота. И ведь ему никто не мешал.
Мяч от руки Стракоши ударился в штангу, отлетел обратно в него и завалился в ворота.
Из-за этого «Лацио» проиграл и упал на последнее место в группе после первого тура.
Такое мы уже видели на Евро-2020. Помните матч Словакия – Испания? Очень странный финт исполнил Мартин Дубравка. С этого автогола начался разгром словаков, которые в итоге проиграли 0:5.
Вратарь Словакии придумал самый странный автогол Евро. Забросил мяч в ворота, когда никто не мешал
Стракоша периодически ошибается и в чемпионате, что влияет на исход. Например, это было в римском дерби позапрошлого сезона. Неудачно вышел, и Джеко все решил:
Поражение от «Аталанты» 2:3 тоже состоялось из-за неуверенной игры Стракоши на выходе:
Стракоше 26 лет, и он уже очень давно играет за «Лацио» – в этом сезоне наверняка переступит через рубеж в 200 матчей. Из «Лацио» он лишь на сезон уезжал в аренду в «Салернитану». Его контракт действует до конца этого сезона.
«Лацио» стартовал с поражения – теперь ему нужно побеждать «Локомотив» дома во втором туре, а потом будут спаренные матчи против «Марселя». Французы в следующем туре примут «Галатасарай».
Матч «Лацио» – «Локомотив» состоится 30 сентября.