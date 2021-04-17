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«Зенит» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром». Сравнял счет после четверной замены
2 часа назад
В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом». Это первое набранное очко для клуба после назначения Виктора Гончаренко.
Основные события матча:
• До этого в РПЛ «Зенит» и «Краснодар» провели друг с другом 19 матчей. «Краснодар» выиграл трижды. Последний раз – в 2018 году.
• «Краснодар» проиграл три последних матча в РПЛ, но теперь серия поражений прервалась.
• «Зенит» выиграл в РПЛ четыре матча подряд перед игрой с «Краснодаром».
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