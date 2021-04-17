РПЛ
Футбол
Краснодар
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Зенит #Краснодар

«Зенит» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром». Сравнял счет после четверной замены

2 часа назад

В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом». Это первое набранное очко для клуба после назначения Виктора Гончаренко.

Основные события матча:

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ионов 7
Ионов 61
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 76
Мостовой 86

• До этого в РПЛ «Зенит» и «Краснодар» провели друг с другом 19 матчей. «Краснодар» выиграл трижды. Последний раз – в 2018 году.

• «Краснодар» проиграл три последних матча в РПЛ, но теперь серия поражений прервалась.

• «Зенит» выиграл в РПЛ четыре матча подряд перед игрой с «Краснодаром».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Зенит
#Краснодар