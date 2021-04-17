«Зенит» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром». Сравнял счет после четверной замены

• До этого в РПЛ «Зенит» и «Краснодар» провели друг с другом 19 матчей. «Краснодар» выиграл трижды. Последний раз – в 2018 году.

• «Краснодар» проиграл три последних матча в РПЛ, но теперь серия поражений прервалась.

• «Зенит» выиграл в РПЛ четыре матча подряд перед игрой с «Краснодаром».