Алексей Ионов
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Ионов впервые с сезона-2011/12 забил в ворота «Зенита»
2 часа назад
Алексей Ионов – автор двух голов в матче «Краснодара» и «Зенита». Он впервые оформил дубль в составе «Краснодара». Теперь у Ионова есть четыре гола в этом сезоне РПЛ.
До этого Ионов забивал в ворота «Зенита» в сезоне-2011/12. Тогда он играл в составе «Кубани», куда перешел именно из «Зенита».
Ионов – воспитанник «Зенита». Там он начинал профессиональную карьеру. Сейчас Ионову 32 года. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
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