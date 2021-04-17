Алексей Ионов
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#Алексей Ионов #РПЛ #Футбол #Зенит #Краснодар

Ионов впервые с сезона-2011/12 забил в ворота «Зенита»

2 часа назад

Алексей Ионов – автор двух голов в матче «Краснодара» и «Зенита». Он впервые оформил дубль в составе «Краснодара». Теперь у Ионова есть четыре гола в этом сезоне РПЛ.

До этого Ионов забивал в ворота «Зенита» в сезоне-2011/12. Тогда он играл в составе «Кубани», куда перешел именно из «Зенита».

Ионов – воспитанник «Зенита». Там он начинал профессиональную карьеру. Сейчас Ионову 32 года. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

«Зенит» сделал четверную замену в матче с «Краснодаром»

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ионов 7
Ионов 61
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 76
Мостовой 86
Источник:
Transfermarkt
Ионову было хорошо и в «Ростове»
Ионов в «Ростове» – это вечное наслаждение от игры, тренера и партнеров
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