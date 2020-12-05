Азмун всегда доминирует в матчах с «Уралом». За три сезона – девять голов
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1. Четыре гола команда забила в первом тайме. Даже этот результат перекрывает все показатели «Зенита» за последние четыре матча во всех турнирах. Там у него было только три гола.
Во многом на результаты «Зенита» повлияла форма Сердара Азмуна. В конце октября он заболел ангиной. Из-за этого вылетел почти на месяц. Когда вернулся, вышел в старте только в одном из трех матчей до игры с «Уралом».
В матче с «Уралом» разницу сделал именно Азмун. Сначала он сам оформил дубль, а потом заработал пенальти. Его бить уже не пошел – реализовал Дзюба. Дальше Азмун сделал голевой пас, а во втором тайме уже сам забил с пенальти.
Его результативность в матчах с «Уралом» – тенденция.
За все время в РПЛ Азмун забил «Уралу» десять голов. Так они распределились по сезонам:
- 2015/16. ⚽️ за «Ростов»
- 2018/19 ⚽️⚽️ за «Рубин» и «Зенит»
- 2019/20. ⚽️⚽️⚽️⚽️
- 2020/21. ⚽️⚽️⚽️
Особенно хорошими для Азмуна получились последние игры с «Уралом». В мартовском матче он оформил хет-трик и сделал ассист, а «Зенит» выиграл со счетом 7:1. Тот хет-трик стал первым для Азмуна в составе «Зенита».
Были у Азмуна и неудачные матчи с «Уралом». Еще в игре за «Ростов» он умышленно ударил соперника, который его спровоцировал. За это Азмун получил двухматчевую дисквалификацию. В играх за «Зенит» и «Рубин» он становился лучшим игроком в матчах против «Урала».
Так получилось и в матче, где Азмун поучаствовал во всех голах «Зенита».