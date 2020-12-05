Азмун всегда доминирует в матчах с «Уралом». За три сезона – девять голов

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1. Четыре гола команда забила в первом тайме. Даже этот результат перекрывает все показатели «Зенита» за последние четыре матча во всех турнирах. Там у него было только три гола.

Во многом на результаты «Зенита» повлияла форма Сердара Азмуна. В конце октября он заболел ангиной. Из-за этого вылетел почти на месяц. Когда вернулся, вышел в старте только в одном из трех матчей до игры с «Уралом».

В матче с «Уралом» разницу сделал именно Азмун. Сначала он сам оформил дубль, а потом заработал пенальти. Его бить уже не пошел – реализовал Дзюба. Дальше Азмун сделал голевой пас, а во втором тайме уже сам забил с пенальти.

Его результативность в матчах с «Уралом» – тенденция.