Сердар Азмун
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#Сердар Азмун #РПЛ #Футбол #Зенит

Азмун всегда доминирует в матчах с «Уралом». За три сезона – девять голов

05 декабря, 20:50
Александр Плеханов

ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1. Четыре гола команда забила в первом тайме. Даже этот результат перекрывает все показатели «Зенита» за последние четыре матча во всех турнирах. Там у него было только три гола.

Во многом на результаты «Зенита» повлияла форма Сердара Азмуна. В конце октября он заболел ангиной. Из-за этого вылетел почти на месяц. Когда вернулся, вышел в старте только в одном из трех матчей до игры с «Уралом».

В матче с «Уралом» разницу сделал именно Азмун. Сначала он сам оформил дубль, а потом заработал пенальти. Его бить уже не пошел – реализовал Дзюба. Дальше Азмун сделал голевой пас, а во втором тайме уже сам забил с пенальти. 

Его результативность в матчах с «Уралом» – тенденция.

За все время в РПЛ Азмун забил «Уралу» десять голов. Так они распределились по сезонам:

  • 2015/16. ⚽️ за «Ростов»
  • 2018/19 ⚽️⚽️ за «Рубин» и «Зенит»
  • 2019/20. ⚽️⚽️⚽️⚽️
  • 2020/21. ⚽️⚽️⚽️

Особенно хорошими для Азмуна получились последние игры с «Уралом». В мартовском матче он оформил хет-трик и сделал ассист, а «Зенит» выиграл со счетом 7:1. Тот хет-трик стал первым для Азмуна в составе «Зенита».

Были у Азмуна и неудачные матчи с «Уралом». Еще в игре за «Ростов» он умышленно ударил соперника, который его спровоцировал. За это Азмун получил двухматчевую дисквалификацию. В играх за «Зенит» и «Рубин» он становился лучшим игроком в матчах против «Урала».

Так получилось и в матче, где Азмун поучаствовал во всех голах «Зенита».

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 17
Азмун 22
Дзюба 30
Дуглас Сантос 44
Азмун 76
5:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Шаболин 82
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