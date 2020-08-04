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РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
Сердар Азмун и Артем Дзюба забили по 17 голов. Но Азмун стоит выше, потому что у него один гол с пенальти, а у Дзюбы – семь. Регламент РПЛ (пункт 8 Положения об индивидуальных наградах Российской Премьер-Лиги) говорит об этом так: «Лауреатом становится игрок, забивший больше всего мячей по итогам сезона. В случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти».
РПЛ проигнорировала собственную приписку про равенство голов и дала приз обоим форвардам. Страна узнала об этом в эфире «Матч ТВ», куда пришел президент РПЛ Сергей Прядкин.
Sports.ru утром 2 августа выпустил материал с содержанием того эфира. Было так:
- В видеопрезентации и на графике показывали только одного бомбардира – Азмуна.
- Но ведущий эфира Сергей Кривохарченко сказал, что лучшими считаются оба.
- Один из гостей студии комментатор Дмитрий Шнякин не понял противоречия и спросил у Прядкина.
- Прядкин объяснил так: «Я скажу просто: мы вручаем награду двоим ребятам. Оба заслужили. Более того, пенальти тоже нужно забить. Поэтому комитет решил, что этот приз должен вручаться двоим игрокам».
В том же материале Sports.ru вспомнил, что в АПЛ сезона-2018/2019 приз лучшего бомбардира дали аж трем форвардам с одинаковым числом голов (по 22), тоже не учитывая их пенальти.
- Садио Мане (0 пенальти).
- Мохамед Салах (3 пенальти).
- Пьер-Эмерик Обамеянг (4 пенальти).
В том эфире «Матч ТВ» Прядкин ничего не говорил про пример АПЛ. Но в вышедшем днем 3 августа интервью «Спорт-Экспрессу» Прядкин уже пояснил, что РПЛ вдохновлялась именно АПЛ:
«Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих.
Мы изучили опыт коллег – в прошлом сезоне в АПЛ вручили три «Золотые бутсы».
К этому объяснению есть один вопрос. В отличие от РПЛ у АПЛ правило про «Золоту бутсу» для всех существовало всегда.
- В сезоне-1997/98 награду получили три игрока: Крис Саттон, Дион Даблин и Майкл Оуэн.
- В сезоне-1998/99: Оуэн, Дуайт Йорк и Джимми Флойд Хассельбайнк.
- В сезоне-2010/11: Карлос Тевес и Димитар Бербатов.
Почему РПЛ пошло мимо регламента? Снова отвечает Сергей Прядкин в том же интервью «СЭ»: «Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии».