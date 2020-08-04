РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем

Сердар Азмун и Артем Дзюба забили по 17 голов. Но Азмун стоит выше, потому что у него один гол с пенальти, а у Дзюбы – семь. Регламент РПЛ (пункт 8 Положения об индивидуальных наградах Российской Премьер-Лиги) говорит об этом так: «Лауреатом становится игрок, забивший больше всего мячей по итогам сезона. В случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти ».

РПЛ проигнорировала собственную приписку про равенство голов и дала приз обоим форвардам. Страна узнала об этом в эфире «Матч ТВ», куда пришел президент РПЛ Сергей Прядкин.

Sports.ru утром 2 августа выпустил материал с содержанием того эфира. Было так: