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#РПЛ #Зенит #Футбол #Артем Дзюба #АПЛ #Ливерпуль #Арсенал #Мохамед Салах #Сердар Азмун #Пьер-Эмерик Обамеянг #Сергей Прядкин #Садио Мане

РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем

4 часа назад

официальный сайт «Зенита»

Сердар Азмун и Артем Дзюба забили по 17 голов. Но Азмун стоит выше, потому что у него один гол с пенальти, а у Дзюбы – семь. Регламент РПЛ (пункт 8 Положения об индивидуальных наградах Российской Премьер-Лиги) говорит об этом так: «Лауреатом становится игрок, забивший больше всего мячей по итогам сезона. В случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти».

РПЛ проигнорировала собственную приписку про равенство голов и дала приз обоим форвардам. Страна узнала об этом в эфире «Матч ТВ», куда пришел президент РПЛ Сергей Прядкин. 

Sports.ru утром 2 августа выпустил материал с содержанием того эфира. Было так:

  • В видеопрезентации и на графике показывали только одного бомбардира – Азмуна.
  • Но ведущий эфира Сергей Кривохарченко сказал, что лучшими считаются оба. 
  • Один из гостей студии комментатор Дмитрий Шнякин не понял противоречия и спросил у Прядкина.
  • Прядкин объяснил так: «Я скажу просто: мы вручаем награду двоим ребятам. Оба заслужили. Более того, пенальти тоже нужно забить. Поэтому комитет решил, что этот приз должен вручаться двоим игрокам».

кадр из трансляции «Матч ТВ»

В том же материале Sports.ru вспомнил, что в АПЛ сезона-2018/2019 приз лучшего бомбардира дали аж трем форвардам с одинаковым числом голов (по 22), тоже не учитывая их пенальти.

  1. Садио Мане (0 пенальти).
  2. Мохамед Салах (3 пенальти).
  3. Пьер-Эмерик Обамеянг (4 пенальти).

В том эфире «Матч ТВ» Прядкин ничего не говорил про пример АПЛ. Но в вышедшем днем 3 августа интервью «Спорт-Экспрессу» Прядкин уже пояснил, что РПЛ вдохновлялась именно АПЛ:

«Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих.

Мы изучили опыт коллег – в прошлом сезоне в АПЛ вручили три «Золотые бутсы».

К этому объяснению есть один вопрос. В отличие от РПЛ у АПЛ правило про «Золоту бутсу» для всех существовало всегда

  • В сезоне-1997/98 награду получили три игрока: Крис Саттон, Дион Даблин и Майкл Оуэн.
  • В сезоне-1998/99: Оуэн, Дуайт Йорк и Джимми Флойд Хассельбайнк.
  • В сезоне-2010/11: Карлос Тевес и Димитар Бербатов.

Почему РПЛ пошло мимо регламента? Снова отвечает Сергей Прядкин в том же интервью «СЭ»: «Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Потому что дружба сильнее регламента:
Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙
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#Сердар Азмун
#Пьер-Эмерик Обамеянг
#Сергей Прядкин
#Садио Мане