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Сердар Азмун
№7
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Иран
Дата рождения
1 янв. 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Работу судьи Вилкова обсуждают больше, чем саму игру ЦСКА и «Зенита»
#Михаил Вилков
03 ноября 2019, 12:40
Что опять с Азмуном? Ни разу не пробил в створ, два раза жестко сфолил
#Сердар Азмун
02 ноября 2019, 21:22
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
#Магомед Оздоев
13 октября 2019, 20:35
Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы
#Сердар Азмун
17 сентября 2019, 21:18
Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены
#Артем Дзюба
13 сентября 2019, 22:49
Азмун раньше почти не бил пенальти. Сейчас бьет, но предсказуемо – с «Арсеналом» вышло жутко
#Сердар Азмун
13 сентября 2019, 21:24
Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах
#РПЛ
17 августа 2019, 22:50
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05
Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана
#Сердар Азмун
22 февраля 2019, 06:32
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