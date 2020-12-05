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Сердар Азмун
№7
Нападающий
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Команда
Зенит
Возраст
26
Рост
186
Вес
79
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Матчи
Психоз Азмуна в матче с «Краснодаром»: накричал на выбежавших фанатов и снес Сафонова
#Сердар Азмун
17 апреля, 21:21
Азмун всегда доминирует в матчах с «Уралом». За три сезона – девять голов
#Сердар Азмун
05 декабря 2020, 20:50
Ерохин классно играет в касание. Сейчас это самый яркий игрок «Зенита»
#Александр Ерохин
01 ноября 2020, 17:15
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
#РПЛ
04 августа 2020, 13:20
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙
#Артем Дзюба
23 июля 2020, 20:00
Работу судьи Вилкова обсуждают больше, чем саму игру ЦСКА и «Зенита»
#Михаил Вилков
03 ноября 2019, 12:40
Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана
#Сердар Азмун
22 февраля 2019, 06:32
Что опять с Азмуном? Ни разу не пробил в створ, два раза жестко сфолил
#Сердар Азмун
02 ноября 2019, 21:22
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
#Магомед Оздоев
13 октября 2019, 20:35
Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы
#Сердар Азмун
17 сентября 2019, 21:18
Азмун раньше почти не бил пенальти. Сейчас бьет, но предсказуемо – с «Арсеналом» вышло жутко
#Сердар Азмун
13 сентября 2019, 21:24
Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены
#Артем Дзюба
13 сентября 2019, 22:49
Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах
#РПЛ
17 августа 2019, 22:50
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05
«Зенит» забил в сезоне 11 голов. Во всех поучаствовали Дзюба или Азмун
#Зенит
10 августа 2019, 21:24
Гацкан уходит из «Ростова». Из победителей «Баварии» теперь не осталось никого
#Ростов
18 июля 2019, 12:59
«Зенит» все решил зимой на рынке, когда провел гениальную многоходовку
#Зенит
06 мая 2019, 10:45
Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата
#Зенит
07 марта 2019, 22:45