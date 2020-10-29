У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один

Последние три матча «Зенита»:

❌ Поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов – 1:2.

❌ Поражение от «Рубина» в РПЛ – 1:2.

❌ Поражение от «Боруссии» Д в ЛЧ – 0:2.

На фоне такой серии (впервые с 2018-го клуб проигрывает три раза подряд) трудно сразу же выделить главную причину неудач. Но можно найти футболиста, которому не повезло больше всего. В данном случае это Себастьян Дриусси.

В трех матчах у него было три классных момента. И ни один не завершился голом.

Во втором тайме встречи с «Брюгге» Дриусси в чужой штрафной получил пас от Азмуна, был один на уровне одиннадцатиметровой отметки, но пробил выше.