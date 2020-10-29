У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
Последние три матча «Зенита»:
❌ Поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов – 1:2.
❌ Поражение от «Рубина» в РПЛ – 1:2.
❌ Поражение от «Боруссии» Д в ЛЧ – 0:2.
На фоне такой серии (впервые с 2018-го клуб проигрывает три раза подряд) трудно сразу же выделить главную причину неудач. Но можно найти футболиста, которому не повезло больше всего. В данном случае это Себастьян Дриусси.
В трех матчах у него было три классных момента. И ни один не завершился голом.
Во втором тайме встречи с «Брюгге» Дриусси в чужой штрафной получил пас от Азмуна, был один на уровне одиннадцатиметровой отметки, но пробил выше.
В игре с «Рубином» Дриусси получил мяч с фланга и с метра пробил выше ворот.
В игре с «Боруссией» у Дриусси был самый сложный момент: он бил, не глядя на ворота. В этом эпизоде на выходе ошибся Бюрки, оставив один угол без прикрытия. Но Дриусси не попал.