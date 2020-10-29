Себастьян Дриусси
Лига чемпионов
РПЛ
Сердар Азмун
Роман Бюрки
Боруссия Д
Рубин
Брюгге
Поделиться:
Комментарии:
0
#Себастьян Дриусси #Лига чемпионов #РПЛ #Брюгге #Боруссия Д #Рубин #Сердар Азмун #Роман Бюрки

У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один

2 часа назад

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Последние три матча «Зенита»:

❌ Поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов – 1:2.

❌ Поражение от «Рубина» в РПЛ – 1:2.

❌ Поражение от «Боруссии» Д в ЛЧ – 0:2.

На фоне такой серии (впервые с 2018-го клуб проигрывает три раза подряд) трудно сразу же выделить главную причину неудач. Но можно найти футболиста, которому не повезло больше всего. В данном случае это Себастьян Дриусси.

В трех матчах у него было три классных момента. И ни один не завершился голом.

Во втором тайме встречи с «Брюгге» Дриусси в чужой штрафной получил пас от Азмуна, был один на уровне одиннадцатиметровой отметки, но пробил выше.

В игре с «Рубином» Дриусси получил мяч с фланга и с метра пробил выше ворот.

В игре с «Боруссией» у Дриусси был самый сложный момент: он бил, не глядя на ворота. В этом эпизоде на выходе ошибся Бюрки, оставив один угол без прикрытия. Но Дриусси не попал.

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 78
Холанд 90
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще про провалы русских в ЛЧ:
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Себастьян Дриусси
#Лига чемпионов
#РПЛ
#Брюгге
#Боруссия Д
#Рубин
#Сердар Азмун
#Роман Бюрки