Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата
«Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы. Проблем много, но есть и положительный итог.
Сердар Азмун забивает за «Зенит» уже в трех матчах подряд. За это время на его счету четыре гола, три – в Лиге Европы. Возможно, так сказалось отсутствие отпуска.
Пока «Зенит» готовился к возобновлению сезона, Азмун играл на Кубке Азии: сохранял форму, забивал и оформлял трансфер в новый клуб.
По игре с «Вильярреалом» он стал однозначным героем. Хотя бы пять минут из первого тайма Азмун и его партнеры точно вспомнят и после матча.
Особенно обратите внимание на второй твит из аккаунта «Зенита»: Сердар побежал на штангу, а игроки «Вильярреала» из-за этого избежали офсайда.
Зимой Азмун уехал из «Рубина» Бердыева, где все очень плохо с деньгами. В «Зените» он попал в атакующую схему, а Семак оградил от лишнего давления. «Зенит» рассчитывает на Азмуна и дальше, а в игре с «Вильярреалом» он оказался главным игроком команды даже при поражении.