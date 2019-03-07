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Сердар Азмун
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#Зенит #Сердар Азмун #Вильярреал #Лига Европы

Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата

07 марта 2019, 22:45
Александр Плеханов

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы. Проблем много, но есть и положительный итог.

Сердар Азмун забивает за «Зенит» уже в трех матчах подряд. За это время на его счету четыре гола, три – в Лиге Европы. Возможно, так сказалось отсутствие отпуска.

Пока «Зенит» готовился к возобновлению сезона, Азмун играл на Кубке Азии: сохранял форму, забивал и оформлял трансфер в новый клуб.

По игре с «Вильярреалом» он стал однозначным героем. Хотя бы пять минут из первого тайма Азмун и его партнеры точно вспомнят и после матча.

Особенно обратите внимание на второй твит из аккаунта «Зенита»: Сердар побежал на штангу, а игроки «Вильярреала» из-за этого избежали офсайда.

Зимой Азмун уехал из «Рубина» Бердыева, где все очень плохо с деньгами. В «Зените» он попал в атакующую схему, а Семак оградил от лишнего давления. «Зенит» рассчитывает на Азмуна и дальше, а в игре с «Вильярреалом» он оказался главным игроком команды даже при поражении.  

Все фото: ФК «Зенит»
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