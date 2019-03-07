Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата

Пока «Зенит» готовился к возобновлению сезона, Азмун играл на Кубке Азии: сохранял форму, забивал и оформлял трансфер в новый клуб.

По игре с «Вильярреалом» он стал однозначным героем. Хотя бы пять минут из первого тайма Азмун и его партнеры точно вспомнят и после матча.

Особенно обратите внимание на второй твит из аккаунта «Зенита»: Сердар побежал на штангу, а игроки «Вильярреала» из-за этого избежали офсайда.